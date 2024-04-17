Россиянам назвали стоимость владения автомобилем «Москвич 3»

Стоимость владения отечественным автомобилем «Москвич 3» составит 1,64 миллиона рублей за пять лет. Такую сумму назвали эксперты маркетингового агентства НАПИ. Lenta.ru

В стоимость владения входят расходы, связанные с эксплуатацией транспортного средства и его владением. Также учитывается потеря стоимости самой машины за указанный период. Quto.ru

Стоимость автомобиля «Москвич 3» в исследуемой комплектации «Комфорт» составляет 1,8 млн руб.», - говорится в сообщении. Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год. Газета.Ru