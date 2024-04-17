Rezvani Retro RR1: американский ретромод по мотивам легендарного Porsche 935

Американская компания Rezvani Motors запускает новое подразделение Rezvani Retro, которое будет предлагать современные машины, стилизованные под классические. Дебютной моделью линейки Rezvani Retro стало купе RR1 на базе Porsche 911 актуального поколения 992 с углепластиковым оперением в стиле Porsche 935 и доработанной технической начинкой.

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Компанию Rezvani Motors со штаб-квартирой в калифорнийском Ирвайне основал в 2013 году предприниматель Феррис Резвани, начинала она с постройки мелкосерийных спорткаров на шасси Ariel Atom и Lotus Elise, в 2017-м переключилась на брутальные внедорожники с монструозным милитари-дизайном, а недавно вернулась к спорткарам и представила новый среднемоторный Rezvani Beast, сделанный на базе Chevrolet Corvette C8.

Ретромоды — совсем новое направление бизнеса калифорнийской компании: Феррис Резвани увидел в этой нише большой потенциал, тем более что в техническом плане ретромоды (современные машины, стилизованные под классические) делать проще чем рестомоды (модернизированные классические автомобили).

Rezvani Retro RR1 вдохновлён классическим Porsche 935 — это гоночный автомобиль, разработанный Porsche в середине 1970-х на базе тогдашнего Porsche 911. Вершиной гоночной карьеры Porsche 935 стала победа в суточном марафоне в Ле-Мане в 1979 году, которой мы недавно посвятили отдельный исторический материал. В 2018 году компания Porsche представила заводской ретромод — новый Porsche 935, сделанный на базе 700-сильного Porsche 911 GT2 RS поколения 991. Новый Porsche 935 был выпущен тиражом 77 экземпляров исключительно как трековый автомобиль, каждый обошёлся заказчику минимум в 700 000 евро. Теперь своя интерпретация Porsche 935 есть и у Rezvani.

Rezvani Retro RR1 предлагается в трёх версиях. Базовый RR1 550 основан на актуальном Porsche 911 Carrera S, его 3,0-литровый турбомотор форсирован с 450 л.с. до 527 л.с. в дорожной спецификации и 558 л.с. в трековой.

Средний Rezvani Retro RR1 565 базируется на Porsche 911 GT3/GT3 RS с 4,0-литовым атмосферным мотором, в стоке этот мотор выдаёт 510-525 л.с., а на Rezvani Retro RR1 565 — 542 л.с. в дорожной спецификации и 573 л.с. в трековой.

Для изготовления топового Rezvani Retro RR1 750 нужен исходный Porsche 911 Turbo S с 3,8-литровым турбомотором мощностью 650 л.с., Rezvani повышает его отдачу до 725 л.с. в дорожной спецификации и 760 л.с. в трековой.

Версии RR1 550 и RR1 565 имеют задний привод и могут оснащаться механической либо автоматической коробкой передач PDK с двумя сцеплениями. Версия RR1 750 — полноприводная и предлагается только с 8-ступенчатой коробкой PDK, до 60 миль/ч (96,56 км/ч) эта версия разгонятся всего за две секунды. Все версии Rezvani Retro RR1 имеют перенастроенную подвеску, за доплату предлагаются регулируемые амортизационные стойки Öhlins TTX-Pro и мощные тормоза Brembo.

Кузов Rezvani Retro RR1 не буквально цитирует Porsche 935, а лишь передаёт его дух, при этом фары у ретромода нарочито современные, как у новейших электромобилей Porsche. Всё новое наружное оперение кузова, за исключением дверей, изготовлено из углепластика. Виниловая оклейка с стиле Martini — опция. Выполненные в классическом гоночным стиле колёса обуты в современные низкопрофильные шины размерности 275/35 R 20 спереди и 335/30 R 21 сзади. Интерьер остаётся в основном стоковым, за доплату предлагаются встроенный трубчатый каркас безопасности и поликарбонатные стёкла.

Rezvani Retro построит всего 50 экземпляров RR1, цены начинаются от 149 000 долларов без учёта донорского автомобиля и будут расти по мере наполнения портфеля заказов. На изготовление одного экземпляра Rezvani Retro RR1 нужно от трёх до шести месяцев.