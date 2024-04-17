Эксперт назвал четыре признака износа тормозов в автомобиле

В России замена тормозов является одним из самых популярных поводов для обращения в СТО, однако многие не знают, как определить, что колодки уже изношены. Об этом рассказал технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

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«По регламенту автопроизводителей, слой в 2-3 мм накладки колодок считается критичным, рекомендуется заменить деталь. На такой толщине идет не металл, а клеевой слой, который не обеспечивает фрикционного сцепления, а лишь повреждает тормозной диск», — пояснил он.

Пономарев отметил, что поломку тормозной системы можно определить по следующим признакам: мягкая педаль тормоза, низкий уровень тормозной жидкости, биение при торможении и увод автомобиля в сторону. Он добавил, что на современных автомобилях с датчиками износа это сделать еще проще, поскольку система управления в машине сама оповестит водителя о необходимости посетить сервис.

В случае, если водитель хочет отстрочить визит на СТО, то продлить срок работы детали можно, избегая экстренного торможения, а также грязи, пыли и других абразивных материалов. Пономарев добавил, что после установки новых колодок первые 200-300 км нужно проехать без экстренного торможения, чтобы они «прикатались» без перегрева системы.

До этого водителей предупредили, что если вовремя не менять масло в коробке передач или вообще полностью забыть и не проводить эту процедуру, владелец автомобиля может столкнуться с несколькими проблемами, например, повышенным расходом топлива или полным выходом агрегата из строя. В частности, автомобилист ощутит ухудшение качества езды на автоматических и вариаторных трансмиссиях: появятся рывки, пробуксовки, существенно упадет динамика. Если речь идет о механической трансмиссии, то увеличится расход топлива.