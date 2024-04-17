Названы самые дешевые новые автомобили с мотором V8

По мере перехода на электрифицированные силовые установки традиционные V-образные восьмицилиндровые двигатели становятся вымирающим видом на авторынке. И хотя конец V8, кажется, уже не за горами, в продаже все еще можно найти недорогие современные автомобили с такими моторами. Что это за модели, рассказали эксперты HotCars.

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Возглавил рейтинг самых доступных современных автомобилей с двигателем V8 пикап Ford F-150 XL 2024 модельного года, стоимость которого стартует с отметки 39 410 долларов или около 3,7 млн рублей по текущему курсу. Этот пикап приводится в движение 5,0-литровым двигателем V8, который выдает до 400 л.с. и позволяет разгоняться максимум до 105 миль в час (169 км/ч).

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Второе место занял GMC Sierra 1500 Pro V8 2024 года выпуска, под капотом которого стоит 355-сильный двигатель V8 объемом 5,3 литра. Разгон от 0 до 60 миль в час (0-97 км/ч) у него занимает 6 секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке 106 миль в час (171 км/ч). Стартовая стоимость этого «американца» составляет 39 890 долларов (3,7 млн рублей).

Замкнул «тройку» лидеров Chevrolet Camaro LT1 2024 года, купить который сейчас можно минимум за 40 395 долларов (3,8 млн рублей). Его силовая установка представляет собой 455-сильный бензиновый двигатель V8 с разгоном до 97 км/ч за 4,3 секунды и максимальной скоростью 180 миль в час (290 км/ч).

Самые доступные современные автомобили с мотором V8