Jetour T2 прошел необычный краш-тест: он пробил две кирпичные стены

В китайских соцсетях обсуждают необычный краш-тест кроссовера Jetour Traveler, который продаётся в России под лаконичным названием T2. Автомобиль разогнался до 40 км/ч и врезался в кирпичную стену, после этого на ещё больше скорости его отправили в ещё один аналогичный барьер.

© Jetour

Насколько можно понять цель происходящего, то проводилась оценка защиты компонентов новой гибридной трансмиссии C-DM - такая версия T2 дебютирует на следующей неделе на автосалоне в Пекине.

© Российская Газета

После столкновения с первым барьером у кроссовера была деформирована передняя часть: решётка завалилась назад, погнулся капот, разлетелась оптика и передний бампер, лобовое стекло усыпано кирпичами и явно не осталось целым. Был проведён осмотр: корпус тяговой аккумуляторной батареи системы C-DM, широко применяемой Chery на своих авто и моделях дочерних брендов, не получил дефектов и не деформировался.

Видимо, по этой причине решили отправить Jetour Traveler во вторую стену из кирпичей, но на этот раз автомобиль разогнали до 60 км/ч и барьер был усиленным. К сожалению, видео в свободном доступе пока нет, и не совсем понятно, как проходил "краш-тест". Можно предположить, что T2 пробил две стены за один проход, но в таком случае, как кроссовер смог разогнаться до 60 км/ч после столкновения с первой стеной, которая расположена от второго барьера совсем на небольшом расстоянии.

Как бы то ни было, а зачёт за оригинальность испытания Jetour Traveler однозначный. В комментариях некоторые пользователи указывают на то, что стены не имели запас прочности по той простой причине, что раствор, на который положили кирпичи, не высох. Конечно, к качеству китайских кирпичей тоже могут возникнуть вопросы…

В России Jetour T2 стоит от 3 759 000 рублей за базовую версию Voyage и 3 999 000 рублей просят за исполнение Expedition. Автомобиль комплектуется 245-сильным мотором 2.0 литра, 7-ступенчатым роботом DCT и системой полного привода.