Раскрыто, кто покупает рамные внедорожники

Собственное исследование провели специалисты компании «Росбанк Авто». Оказалось, что автомобили китайских марок успешно заместили некогда популярные рамные Toyota. У внедорожников в России по-прежнему много поклонников.

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Согласно результатам исследования компании «Росбанк Авто», которые оказались в распоряжении РБК, продажи моделей Toyota Prado и LC 200/300 значительно упали, однако на их место пришли китайские Tank 300, Haval H9 и ряд других. Также активно продаются «серые» Mitsubishi рамной конструкции. Спрос на такие машины остаётся стабильным. Преимущественно внедорожники покупаются женатыми мужчинами в возрасте от 40 до 50 лет. Такие автолюбители живут в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и Башкортостане.

В 2023 году на возраст покупателей от 23 до 30 лет пришлось 3% рамных внедорожников, на возраст от 30 до 40 лет – 26%, ещё столько же – на возраст 50–65 лет. Основными пользователями рамников являются лица в возрасте от 40 до 50 лет. В возрасте от 65 лет и выше рамные машины предпочитает всего 1% автомобилистов.

В начале 2024 года ситуация немного изменилась. Лица в возрасте от 20 до 30 лет покупают рамники в 4% случаев, в возрасте от 30 до 40 лет – в 34%. Лидерами остаются лица в возрасте от 40 до 50 лет – на них приходится 37%. От 50 до 65 лет – 22%, а 65 и более лет – 3%. В среднем покупатель рамного внедорожника помолодел на год: средний возраст заёмщика – 44 года.

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