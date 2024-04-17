В Jaguar Land Rover придумали применение старым батареям гибридных Range Rover

В сотрудничестве с инновационным стартапом из Великобритании Allye Energy, Jaguar Land Rover представила передовой мобильный энергетический блок, созданный с использованием отслуживших свое аккумуляторов из гибридных версий Range Rover, пишет SPEEDME.RU.

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Блок под названием Allye MAX BESS объединяет аккумуляторы из семи гибридных автомобилей Range Rover и Range Rover Sport и имеет общую емкость хранения энергии в 270 кВт*ч, что позволяет обеспечить энергией стандартный дом в Великобритании на протяжении почти месяца. Эта инициатива призвана откликнуться на требования Европейского союза по увеличению доли использования переработанных материалов в аккумуляторах и на побуждение автопроизводителей к поиску способов повторного использования аккумуляторных батарей. Эти аккумуляторные системы хранения предназначены для использования в аккумуляторах, которые больше не могут обеспечить эффективную дальность поездок для электромобилей, но всё еще пригодны для хранения энергии.

Allye MAX BESS имеет функцию одновременной зарядки до девяти гибридных Range Rover и может перезаряжаться через стандартные электрозарядные станции. Jaguar Land Rover заявляет, что данный блок хранения энергии предлагает экологически чистую альтернативу традиционным дизельным генераторам. Первое использование такого устройства предвидится в качестве поддержки испытательных работ над новой электрической моделью Range Rover, запуск которой запланирован на ближайшее будущее.