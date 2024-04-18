В Казахстане новый Hyundai теперь можно купить за 1 800 000 ₽

Как рассказали редакции Quto казахстанские дилеры корейской марки, локальное представительство объявило акцию под названием «Лови момент», благодаря которой популярные модели стали дешевле. Например приподнятый хэтчбек Bayon, который также называют кроссовером, отныне предлагается официальными продавцами за 8 890 000 ₸, то есть 1 868 000 ₽. До этого машина стоила 10 990 000 ₸.

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В базовую комплектацию «Байона» включено лишь самое необходимое: система стабилизации, передние подушки безопасности, простая медиасистема и обычный кондиционер. Из «приятностей» заявлены круиз-контроль, датчик света, а также регулировка рулевой колонки по вылету и углу.

Квазикроссовер оснащается скромным 100-сильным 1,4-литровым атмосферником, с которым, однако, стыкуется классический 6-диапазонный «автомат». Привод — только передний. По габаритам самая бюджетная модель Hyundai заметно уступает нашей «Крете»: её длина — 4180 против 4300 мм.

Как уточнила редакция Quto, в начальной версии машин мало, но они есть. Правда, вместо базовой комплектации публика предпочитает вторую по старшинству Comfort: она стоит около двух миллионов рублей (в пересчёте), при этом предлагая гораздо более богатый набор оборудования.

Кстати, долгое время «серые» дилерские центры весьма активно возили корейские машины из соседнего Казахстана, но оформляя ввозимую технику на своих сотрудников. Это позволяло экономить на утилизационном сборе. Но сейчас таможенники массово требуют возместить разницу.