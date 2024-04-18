Автомобили FAW/Bestune оснащаются самыми современными системами помощи водителю

Концерн FAW/BESTUNE занимает лидирующие позиции по объемам производства автомобилей в Поднебесной, а технологичность продукции достигла высочайшего уровня. Каждая модель в линейке компании включает в себя обширный набор инновационных решений, которые устанавливают новые стандарты в автоиндустрии.

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На российском рынке модельный ряд бренда FAW/BESTUNE представлен четырьмя моделями – динамичным лифтбеком B70, а также стильными кроссоверами T55, T77 и Т99.Еще на стадии проектирования компания с большим внимание относится к таким немаловажным качествам автомобиля, как комфорт, технологичность и безопасность. Модели BESTUNE предлагают большое количество ассистентов, направленных не только на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, но и на своевременную помощь в любой ситуации. Это делает управление автомобилем марки простым и удобным для водителей.

Так, компактный кроссовер BESTUNE Т55 оснащен целым набором вспомогательной электроники: система стабилизации (ESP) поможет предотвратить занос при резком маневрировании, а антиблокировочная тормозная система (ABS) с электронным распределением тормозного усилия (EBD) и система помощи при торможении с электронным управлением (BA) помогут сократить тормозной путь и совершить остановку максимально прогнозируемо. Также при преодолении крутых склонов окажутся полезными система помощи при трогании на подъеме (HAC), которая зафиксирует автомобиль на месте вне зависимости от угла подъема, и система помощи при спуске (HDC), ограничивающая скорость движения автомобиля до оптимального значения без необходимости использования педали тормоза. В случае прокола колеса, о проблеме проинформирует интеллектуальный датчик давления в шинах (TMPS), что позволит своевременно предпринять соответствующие меры.

Стильный кроссовер BESTUNE Т77, кроме базовых вспомогательных интеллектуальных систем, имеет в своем списке ассистент при выезде из полосы движения (LDW), который предупреждает о непреднамеренном пересечении линии разметки, а также систему информирования об усталости водителя – она отслеживает направление взгляда и при первых признаках потери концентрации подаёт визуальный и звуковой сигналы о необходимости остановки для отдыха. Еще одна полезная опция, доступная в BESTUNE T77 – датчик, отвечающий за интеллектуальное оповещение об ограничениях скорости. Система автоматически выводит данные на информационный дисплей, что позволяет меньше отвлекаться от дороги.

Динамичный и комфортабельный лифтбек BESTUNE B70 включает в себя ряд прогрессивных систем активной безопасности, в их числе система предупреждения о лобовом столкновении (FCW) и система автоматического аварийного торможения (АЕВ). Сенсоры и датчики отслеживают дорожную обстановку в режиме реального времени и при возникновения опасной ситуации, водителю поступает звуковое оповещение. В том случае, если водитель не успевает вовремя среагировать, автомобиль самостоятельно предпринимает необходимые меры вплоть до полной остановки.

Кроме того, BESTUNE B70 оснащен такими полезными электронными помощниками, как системой удержания в полосе движения (LKA), которая помогает лифтбеку сохранять траекторию в пределах полосы без помощи со стороны водителя, и ассистентом смены полосы движения (LCDA), который, являясь частью системы мониторинга слепых зон, отслеживает наличие попутного транспорта с обеих сторон автомобиля при перестроении и сообщает о помехе с помощью визуального сигнала. Также модель предлагает своему владельцу адаптивный круиз-контроль, который работает в паре с интегрированным круиз-ассистентом (ICA) и ассистентом движения в пробке (TJA). Эти системы наблюдают за плотностью трафика, позволяя автомобилю автономно замедляться и ускоряться в ритме потока при соблюдении заданной дистанции.Полноразмерный кроссовер BESTUNE T99 также может предложить своему владельцу широкий набор современных ассистентов помощи, среди которых выделяется система распознавания дорожных знаков, которая при помощи датчиков считывает информацию и дублирует ее на экран в поле зрения водителя.FAW/BESTUNE постоянно внедряет современные инновации, чтобы сделать жизнь своих клиентов лучше. В этом компании помогает обширная научно-техническая база и богатый опыт, накопленный за десятилетия успешной работы.