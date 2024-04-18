Названа неочевидная причина, почему машину может тянуть в сторону

«Если при торможении автомобиль начинает уводить в сторону, это может быть признаком неисправных амортизаторов», — рассказал изданию Naavtotrasse.ru Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE. По его мнению, это весьма распространённая «сезонная» проблема подержанных машин.

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Также неисправный амортизатор, скорее всего, выдадут характерный стук или заметная раскачка при проезде неровностей. «Рекомендую водителям для первичной самодиагностики специально пару раз проехать через «лежачий полицейский» и прислушаться к посторонним звукам», — рекомендует эксперт.

При этом эксплуатация техники с неисправными амортизаторами ведёт к целому ряду проблем: риску потери сцепления шин, увеличению тормозного пути, снижению ресурса связанных деталей, потере комфорта, а также некорректному срабатыванию различных современных систем помощи водителю.

Между тем, машины китайских марок ремонтируют в России месяцами. Дилеры и автомастерские столкнулись с невозможностью поставки комплектующих в сжатые сроки. Экспансия «китайцев» привела к ряду сложностей, наличие которых подтвердили представители автобизнеса.