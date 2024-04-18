Названа неочевидная причина, почему машину может тянуть в сторону
«Если при торможении автомобиль начинает уводить в сторону, это может быть признаком неисправных амортизаторов», — рассказал изданию Naavtotrasse.ru Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE. По его мнению, это весьма распространённая «сезонная» проблема подержанных машин.
Также неисправный амортизатор, скорее всего, выдадут характерный стук или заметная раскачка при проезде неровностей. «Рекомендую водителям для первичной самодиагностики специально пару раз проехать через «лежачий полицейский» и прислушаться к посторонним звукам», — рекомендует эксперт.
При этом эксплуатация техники с неисправными амортизаторами ведёт к целому ряду проблем: риску потери сцепления шин, увеличению тормозного пути, снижению ресурса связанных деталей, потере комфорта, а также некорректному срабатыванию различных современных систем помощи водителю.
Между тем, машины китайских марок ремонтируют в России месяцами. Дилеры и автомастерские столкнулись с невозможностью поставки комплектующих в сжатые сроки. Экспансия «китайцев» привела к ряду сложностей, наличие которых подтвердили представители автобизнеса.