Продажи ввезенных в РФ по параллельному импорту автомобилей обновили рекорд

Продажи ввезенных в Россию по параллельному импорту автомобилей в марте обновили абсолютный рекорд - доля таких машин в объеме продаж на российском рынке составила 15% от всех зарегистрированных в отчетный период 157,2 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом говорится в исследовании банка "Открытие" (входит в группу ВТБ) и компании "Автомаркетолог".

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Предыдущий рекорд был поставлен в феврале, когда было зарегистрировано 105,7 тыс. новых транспортных средств и из них 16% - ввезенные по параллельным каналам машины.

"У продавцов было несколько месяцев до вступления в силу новых правил, регламентирующих такой ввоз, чтобы максимально насытить рынок "параллельными" машинами. Кроме этого, показатели параллельного импорта логично выросли в абсолютных значениях на фоне заметного роста общих объемов продаж на рынке (с 105 725 а/м в феврале до 157 220 в марте)", - объяснил гендиректор компании "Автомаркетолог" Олег Мосеев, при этом отметив, что в ближайшие месяцы ожидается снижение регистраций транспортных средств, ввозимых по параллельному импорту.

В отчетном месяце лидерство в структуре параллельного импорта среди марок удержали китайские Li Xiang и Geely, на них пришлось 15% и 11% от всего объема зарегистрированных "параллельных" транспортных средств. На третьем месте с долей в 10% расположилась японская Toyota. Четвертое и пятое место досталось корейским Hyundai (8%) и Kia (7%).

В модельном рейтинге первое место удержал Geely Monjaro (11% от всего объема регистраций марта). Второе и третье места заняли автомобили бренда Li Xiang - L7 (7%) и L9 (7%). Замкнули топ-5 электрокар Zeekr 001 (3%) и кроссовер Kia Sportage (3%).