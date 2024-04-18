Тест Ikon Autograph Eco 3: плюсы и минусы летних шин

Весной перед многими автовладельцами стоит выбор - купить новые летние шины или же оставить старые, которые уже "подходят", но сезон уж точно выдержат. Разрешенный минимальный остаток протектора покрышки отличается в зависимости от типа резины. На летних моделях он составляет 1,6 мм. Так что если меньше, а определить остаток можно с помощью цифр, нанесенных специальной краской или выдавленных прямо в резиновом составе, то лучше не экономить и начать поиск новых шин. Выбор по-прежнему обширен, на нашем рынке хватает как зарубежных, так и отечественных покрышек. На этот раз у нас на тесте Ikon Autograph Eco 3. Рассказываем о плюсах и минусах этой резины от российской компании.

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Напомним, что Ikon Tyres появилась после покупки активов у финской Nokian, которая решила уйти из России в прошлом году. Но технологии, завод, а самое главное люди, которые делали продукцию, остались. Предприятие в городе Всеволожск Ленинградской области работает и продолжает выпускать обширный ассортимент покрышек.

Ikon Autograph Eco 3 - идентична по своим характеристикам ранее выпускавшейся шине Nokian Hakka Green 3. Отличий всего два - это название, а также дизайн боковины, который был переработан. Впрочем, кто сказал, что это плохо, вполне возможно, что и менять ничего не надо.

Для Autograph Eco 3 заявлены не только улучшенные показатели топливной экономичности, но и высокий уровень износостойкости (по сравнению с предыдущей еще финской моделью он повышен на 35%), что позволяет значительно продлить жизненный цикл покрышки. Ну и не стоит забывать, что долговечность естественным способом экономит деньги, позволяя снизить частоту обновления резины.

Вообще эти покрышки были сделаны с акцентом на экономичность и экологичность. Исследования показали, что за счет низкого сопротивления качению в зависимости от пробега и машины можно сэкономить от 2 до 3 тысяч рублей за сезон. Понятно, что эта сумма не поражает воображение, но все равно приятно.

Поменяв зимний комплект на Autograph Eco 3, сразу же отмечаем тишину, которая воцарилась в машине. Но это и понятно, после шипов любая летняя модель - это совсем другой уровень. Впрочем, и потом - когда эффект новизны прошел - шины не стали шумнее.

Проверяем Ikon на сухой дороге - машина уверенно тормозит, а потому легко можно предугадать расстояние до впередиидущего транспорта. Все благодаря прочно скрепленным между собой шашкам протектора на внешнем плече, которые стабилизируют управляемость и обеспечивают точность управления. Сцепление с дорогой на передней оси настолько хорошее, что в поворотах наблюдается небольшая избыточная поворачиваемость.

Шины сохраняют ключевые свойства и при резком изменении температур. Этому способствует прежде всего инновационная резиновая смесь, которая содержит еще больше силики и новых типов полимеров, что и позволяет покрышкам успешно адаптироваться к изменениям погодных условий. Иными словами, эта модель остается цепкой как на холодном асфальте ранней весной и, например, осенью.

Еще один момент, которых многих интересует, это преодоление естественных и искусственных неровностей. И в этом компоненте, как показалось, есть определенные вопросы к Autograph Eco 3. Небольшие трещенки и ямки транслируются в салон. Нельзя сказать, что уже очень сильно, но и упомянуть об этом все-таки стоит. Впрочем, необходимо заметить, что многое зависит и от подвески, у нашего автомобиля в плане кофморта она не на высоте.

Разработчики модели особенно упирают на то, что Autograph Eco 3 отлично борется с аквапланированием. Естественно, что мы протестировали шины и в дождь - благо с осадками в Центральной России проблем нет.

Для стабильности на таком покрытии протектор получил центральные ребра с уникальной "нарезкой", позволяющей отводить воду из пятна контакта в продольные канавки, благодаря чему снижается риск потери сцепления шины с поверхностью дорожного полотна из-за слоя воды на его поверхности. Также специальные выступы на краях плечевой зоны шины способствует распределению жидкости вдоль поверхности, интенсивно освобождая каналы от влаги.

В итоге автомобиль в заполненной водой и достаточно глубокой колее не проявлял склонности к всплытию даже при солидной скорости на трассе. Хотя тут нужно отметить, что всегда есть предел. И лучше его не превышать, иначе все может закончиться печально. Добавим, что торможение и маневрирование на мокрой дороге также проходило уверенно.

Если резюмировать, то Autograph Eco 3 - сбалансированная модель, без откровенно слабых мест, которая прекрасно подходит для российских условий. В продаже сейчас 25 типоразмеров с посадочными диаметрами от 13 до 18 дюймов. Цена - от 5 200 рублей за колесо. Как мы уже говорили, конкурентов достаточно. Можно вспомнить хотя бы Pirelli - компания тоже никуда не делась. Есть еще "китайцы" и модели, которые поступают по параллельному импорту. Кстати, обо всех изменениях, произошедших с рынком шин, "РГ" уже рассказывала.