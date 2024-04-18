Страховщики выяснили, какие китайские автомобили предпочитают мужчины и женщины

Среди китайских автомобилей, похоже, нет обладающих ярко выраженной гендерной привлекательностью - то есть, нравящихся преимущественно мужчинам или женщинам. Как показал проведенный компанией "Росгосстрах" анализ действующих договоров ОСАГО и каско на автомобили 2021-2024 года выпуска, в пятерку самых популярных и, следовательно, чаще всего страхуемых у представителей обоих полов вошли практически одни и те же модели из Поднебесной. Разве что порядок их расположения в топ-5 несколько различается у клиентов-мужчин и женщин.

Лидером по популярности сразу у двух категорий страхователей стал Haval Jolion. Впрочем, количество застрахованных мужчинами автомобилей этой модели в 1,8 раза больше, чем женщинами. На третьей и пятой позициях также одинаковые модели у представителей обоих полов - Geely Coolray и Chery Tiggo 4 соответственно. А вот на втором месте по привлекательности для женщин оказалась модель Omoda C5, которая среди страхователей-мужчин заняла лишь четвертое место. Вторым по популярности у представителей сильного пола стал паркетник Haval F7. У женщин он оказался только на восьмом месте, а на четвертом - Chery Tiggo 4 Pro.

В целом же, согласно статистике "Росгосстраха", мужчины страхуют китайские автомобили и свою гражданскую ответственность при управлении ими в два раза чаще, чем женщины. Но такое доминирование сильного пола пока характерно и для большинства марок и моделей.

"Спрос на страхование для китайских автомобилей стабильно растет по мере того, как они завоевывают российский авторынок. Например, в 2023 году количество полисов каско, заключенных "Росгосстрахом" с владельцами машин из КНР, выросло на 236% в сравнении с показателем 2022 года. Доля китайских автомобилей в портфеле каско нашей компании достигла 16% и продолжает расти", - говорит начальник управления добровольного автострахования компании Елена Федорова.

"Топ-5 страхуемых автомобилей в целом соответствует сегодняшнему рейтингу популярных китайских марок. По итогам первого квартала 2024 года в число чаще всего покупаемых брендов из КНР вошли Haval, Geely, Chery, Changan и Exeed, а среди моделей - Haval Jolion, Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5 и Chery Tiggo 4 Pro, - отметили в пресс-службе банка "Открытие". - В целом, за первый квартал на отечественном авторынке было продано почти двести тысяч новых китайских машин (193,7 тысячи регистраций) - это в 3 раза больше, чем в первом квартале прошлого года (65,6 тысяч авто). При этом рыночная доля "китайцев" за год выросла с 38% до 59% (данные по продажам за 1 квартал 2023 и 2024 годов".