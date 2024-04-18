В Европе Porsche 718 Boxster и Cayman оказались под запретом

Современные автомобили напичканы камерами и высокотехнологичными датчиками, поддерживающими работу множества систем. Однако все эти технологии делают их потенциальной мишенью для хакеров и кибератак. В связи с этим ООН и Евросоюз ввели строгие правила кибербезопасности для автомобилей, которые повлекли за собой отказ производителей от выпуска устаревших моделей.

Все новые автомобили, продаваемые в Евросоюзе с 7 июля 2024 года, должны соответствовать правилам, которые требует от автопроизводителей устанавливать в машины безопасные с точки зрения кибербезопасности системы управления и обновления ПО.

Это изменение заставило нескольких автопроизводителей снять старые модели с производства в Европе, поскольку стоимость обновления систем слишком высока. Жертвами правил кибербезопасности стали VW Up!, VW Transporter 6.1, Porsche Macan с ДВС и Porsche 718 Boxster/Cayman. Вероятно, список будет расти, и в него войдут модели от Audi, Renault и Smart.

Экономист Мориц Шуларик объяснил, что речь идёт о конфиденциальных данных, которые можно выманить, особенно с помощью электромобилей. С точки зрения спецслужб, эти автомобили с их многочисленными датчиками и камерами — не что иное, как средство для шпионажа на четырёх колёсах». На одной из конференций в Германии эксперт предположил, что современные электромобили могут снимать всё происходящее вокруг них во время движения по городу, а затем передавать данные своим производителям, некоторые из которых находятся в Китае.

Согласно недавнему исследованию о кибербезопасности автомобилей, проведённому немецким Центром управления автомобильной промышленностью (CAM) и американской компанией Cisco Systems, угрозы кибербезопасности «неминуемы», а современные автомобили уязвимы для кибератак. Директор CAM Штефан Братцель, один из авторов исследования, заявил, что кибер риски возрастают вместе с распространением электромобилей и систем автономного вождения.