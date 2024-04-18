Haval показал салон нового H6, который привезут в Россию

Вслед за публикацией официальных фотографий внешности марка Haval показала, как изменился кроссовер H6 внутри.

© Российская Газета

Автомобиль получил полностью пересмотренный интерьер: торпедо, тоннель, дверные карты, рулевое колесо, сиденья - всё новое. Вместо аналоговых "колодцев" у нового Haval H6 - цифровая "бескозырка", на центральной консоли нет ничего, кроме узких дефлекторов, расположенных под огромным планшетом мультимедиа, под правой рукой водителя - слот с беспроводной зарядкой и пара подстаканников.

Селектор трансмиссии переехал на рулевую колонку. Судя по перфорации отделки сидений, их оснастили системой вентиляции.

Сделать плохо в случае с H6 нельзя, так как модель является одним из бестселлеров Great Wall/Haval: совокупный тираж кроссовера трёх прошлых поколений превышает 4 млн единиц.

© Haval

Ранее стало известно, что новый Haval H6 получит модернизированные двигатели объёмом 1,5 и 2,0 литра, мощностью 177 и 231 л.с. В пару базовому определят всё тот же 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями, а для топового подготовили 9-скоростную роботизированную трансмиссию.

Публичный дебют четвёртого поколения Haval H6 состоится в рамках автосалона в Пекине на следующей неделе. Вероятно, там же объявят стоимость и начнут приём заказов, ориентировочная цена - 120 тысяч юаней.

"РГ" сообщала, что Haval рассматривает начало поставок кроссовера H6 в Россию. Он может добраться уже в третьем квартале.