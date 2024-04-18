Россияне стали реже покупать подержанные автомобили BMW

Несмотря на то, что официальных поставок новых автомобилей BMW в Россию нет уже два года, количество предложений об их продаже в первом квартале 2024 года выросло в годовом выражении на 42,1%. Об этом сообщает портал 110km.ru со ссылкой на результаты свежего исследования сервиса «Авито Авто».

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Больше всего за последний год выросло предложение по кроссоверам BMW X3 и X4, а также седанам BMW 5-Series. Лидером при этом остается кроссовер BMW X5 со средней ценой 15,1 млн рублей — на его долю приходится треть предложений (32,8%) и 20% спроса.

Средняя цена новой BMW увеличилась в годовом выражении на 16,5% и достигла 14,5 млн рублей. Сильнее всего подорожали «заряженные» купе-кроссоверы BMW X6 M, чей средний ценник подскочил сразу на 40%, до 24,5 млн рублей.

Средние цены подержанных BMW выросли еще более существенно – на 64% до 3,1 млн рублей, но потому и спрос на них упал сразу на 15,6%. Наиболее сильно в этом сегменте подорожали модели M3, X5 и 5-Series.

По объему предложений среди BMW с пробегом в первом квартале 2024 года лидировали седаны BMW 5-Series — на них пришлось 22,6% от всех подержанных автомобилей бренда, выставленных на продажу за отчетный период. На втором месте с долей 16,3% оказалась BMW 3-Series, а третьим стал кроссовер BMW X5 (16,1%). По спросу же ТОП-3 составили BMW 5-Series, BMW 3-Series и BMW X5.