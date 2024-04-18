Названы автомобили, которые проезжают более 400 тысяч километров

Надежность и стоимость технического обслуживания — одни из наиболее важных факторов при покупке нового или подержанного автомобиля. И даже на «вторичке» все еще возможно найти машину, которая без проблем и серьезных финансовых вложений сможет проехать более 300 тыс. миль (483 тыс. км).

Рейтинг из 20 самых надежных и долговечных подержанных автомобилей составили эксперты портала HotCars. Его лидером стал Toyota 4Runner, выпускавшийся с 1983 до 1989 год с рекордным зафиксированным пробегом на уровне 1 442 300 миль (около 2,3 млн км). Этот среднеразмерный внедорожник неприхотлив и способен выдержать поездки практически по любому бездорожью.

Второе место в рейтинге заняла Honda Accord 1990—1993 годов, давно имеющая репутацию одного из самых долговечных автомобилей в истории. Максимальная отметка на одометре этого японского седана составляет 1 003 440 миль (1,6 млн км).

Почетное третье место досталось пикапу Ford F-150 12-го поколения, который выпускался в период с 2009 по 2014 год. Этот автомобиль легко способен проехать более 483 тыс. км, тем более что как минимум у одного из экземпляров пробег перевалил за 1 000 000 миль (1,6 млн км), отметили эксперты.

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Самые надежные и долговечные автомобили с пробегом