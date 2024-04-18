Названы автомобили, которые проезжают более 400 тысяч километров

Названы неубиваемые автомобили, которые проезжают более 400 тысяч километров. Список из 20 моделей
Надежность и стоимость технического обслуживания — одни из наиболее важных факторов при покупке нового или подержанного автомобиля. И даже на «вторичке» все еще возможно найти машину, которая без проблем и серьезных финансовых вложений сможет проехать более 300 тыс. миль (483 тыс. км).
Рейтинг из 20 самых надежных и долговечных подержанных автомобилей составили эксперты портала HotCars. Его лидером стал Toyota 4Runner, выпускавшийся с 1983 до 1989 год с рекордным зафиксированным пробегом на уровне 1 442 300 миль (около 2,3 млн км). Этот среднеразмерный внедорожник неприхотлив и способен выдержать поездки практически по любому бездорожью.
Второе место в рейтинге заняла Honda Accord 1990—1993 годов, давно имеющая репутацию одного из самых долговечных автомобилей в истории. Максимальная отметка на одометре этого японского седана составляет 1 003 440 миль (1,6 млн км).
Почетное третье место досталось пикапу Ford F-150 12-го поколения, который выпускался в период с 2009 по 2014 год. Этот автомобиль легко способен проехать более 483 тыс. км, тем более что как минимум у одного из экземпляров пробег перевалил за 1 000 000 миль (1,6 млн км), отметили эксперты.
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Самые надежные и долговечные автомобили с пробегом
- Toyota 4Runner 1983—1989 гг.;
- Honda Accord 1990—1993 гг.;
- Ford F-150 2009—2014 гг.;
- Hyundai Elantra 2011—2016 гг.;
- Honda CR-V 2005—2007 гг.;
- Honda Civic 2016—2021 гг.;
- Lexus CT 200h 2011—2017 гг.;
- Lexus ES 2002—2006 гг.;
- Toyota Prius 2015—2022 гг.;
- Toyota Camry 1997—2001 гг.;
- Toyota RAV4 2019 г. — н.в.;
- Nissan Altima 1998—2001 гг.;
- Toyota Corolla 2007—2013 гг.;
- Toyota Highlander 2001—2007 гг.;
- Toyota Sequoia 2001—2007 гг.;
- Toyota Avalon 1995—1999 гг.;
- Toyota Land Cruiser 1998—2007 гг.;
- Lexus RX 2004—2009 гг.;
- GMC Yukon/Yukon XL 2007—2014 гг.;
- Subaru Legacy 2009—2014 гг.