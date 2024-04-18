Седан Nio ET7 проехал без подзарядки больше 1000 километров

Компания провела три независимых теста, отправив седаны ET7 по маршрутам Шанхай — Сямынь, Пекин — Хэфэй и Куньмин — Чжаньцзян. Рекордный результат составил 1070 километров. При этом электрокар вез 200 килограмма груза и разгонялся до 118 километров в час. Машины была оснащена полутвердотельной батареей емкостью 150 киловатт-часов. Аккумулятор имеет стандартные размеры, а весит всего на 20 килограммов больше 100-киловаттного.

© Motor.ru

В начале апреля Nio при поддержке WeLion запустила в Китае коммерческое производство полутвердотельных аккумуляторных ячеек. Собранные из них блоки имеют емкость 150 киловатт-часов. По габаритам они похожи на обычные 100-киловаттные аккумуляторы, а весят лишь на 20 килограммов больше. Первые тесты в реальных условиях показали, что седан Nio ET7 с такой батареей может проехать без подзарядки больше 1000 километров. Причем при отрицательной температуре воздуха.

Накануне Nio опубликовала результаты ещё трех испытаний. В этот раз машины ехали по маршруту Шанхай — Сямынь, Пекин — Хэфэй и Куньмин — Чжаньцзян. Первой удалось без подзарядки преодолеть 1046 километров, второй — 1062, третьей — 1070 километров. Свой самый длинный путь ET7 проехал с 200 килограммами груза. Электрокар поднимался на высоту 1875 метров над уровнем моря и разгонялся до 118 километров в час, но средняя скорость на маршруте составила 83,7 километра в час.

Прием заказов на обновленный Nio ET7 открыли 16 апреля. Полные спецификации рассекретят 25-го, а уже 30 апреля первые машины начнут передавать покупателям. Седан оснащают двухмоторной силовой установкой мощностью 653 лошадиные силы и 850 Нм крутящего момента. Батарей три на выбор: помимо твердотельной это обычный литийионные емкостью 70 и 100 киловатт-часов.