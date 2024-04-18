BMW представит около 40 новых моделей за следующие 5 лет

BMW планирует выпустить около 40 новых и обновленных автомобилей в течение следующих пяти лет. По словам представителей бренда, новые электромобили будут великолепными, но инвестиции в ДВС продолжатся.

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Недавно компания BMW провела в Лас-Вегасе спец конференцию для дилеров, удивляя их своими разработками и планами на пятилетку. Стало известно, что в планах компании выпустить на мировой рынок около 40 новинок к концу десятилетия. Опрошенные прессой после презентации дилеры были в восторге и подметили, что конкурентам теперь следует беспокоиться.

Компании BMW и Rimac уже не один год сотрудничают в разработке электромобилей, и эксперты не исключают переход автомобилей М3 на электродвигатель с добавлением внешности от концептов Neue Klasse. Однако, как отметили в BMW, далеко не все еще готовы к электрокарам.

Так же дилерам был показан BMW X3 нового поколения, выпуск которого запланирован на 2025 год. Благодаря обновлению стиля, он больше не похож на компактный внедорожник. По словам экспертов, благодаря шпионским фотографиям можно понять, что автомобиль увеличился в размере и кардинально сменил стиль.

Дилерам также показали 2 Series Gran Coupe и обновлённый люксовый седан BMW i7, но новых подробностей о них не разглашается. Так же им показали Mini Aceman EV, проводя дилерам опрос для рассмотрения его продаж в определенных странах. В заключении дилерам представили BMW M5 Touring 2025 года.

Ожидается, что он будет эксклюзивной моделью, а это указывает на его невысокие объемы продаж. Как было известно ранее, модель оснащается двигателем V8 от BMW XM.

По слухам, автомобили BMW не относящиеся к M классу, такие как X5, X6 и X7, лишатся восьмицилиндрового двигателя и получат в лучшем случае рядный шестицилиндровый двигатель B58. Но после конференции эти слухи получили опровержения.

Представители BMW заявили, что компания верит в будущее электромобилей, но в планах компании работать на рыночных условиях. Таким образом BMW продолжит инвестиции в разработку ДВС, в том числе и V8, которые будут соответствовать стандарту Евро-7.