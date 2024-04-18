Назван самый популярный автобренд в Петербурге

Ситуация на российском автомобильном рынке изменилась в первом квартале 2024 года. Ситуация развернулась лицом к покупателю, пишет издание «Фонтанка». Из-за выросших цен на кредиты дилеры оказались в ситуации, когда автомобили на складах есть, а покупатели перестали выстраиваться за ними в очередь.

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На этом фоне Санкт-Петербург резко отличается от общероссийского рынка, где лидером в последние годы становился АвтоВАЗ. В северной столице первую строчку популярности заняла марка Geely.

Эксперты рынка и сами продавцы объясняют успех Geely разумной ценовой политикой марки и мощной маркетинговой поддержкой. К тому же, немаловажную роль играет популярность марки среди каршеринговых сервисов и такси.

В рейтинге продаж новых автомобилей в Петербурге АвтоВАЗ занял вторую строчку. На третьем месте — Haval. Замыкают пятёрку Chery и Changan. Также в десятку самых продаваемых марок по итогам первого квартала вошли Exeed, ГАЗ, УАЗ, Omoda и Tank. В самом конце списка оказались BAIC, Jetta и Livan.

На общероссийском рынке пятёрка самых популярных автомобилей выглядит следующим образом: Lada Granta, Lada Niva, Lada Vesta, Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion. Рынок Петербурга довольно сильно отличается от общероссийской картины.

По данным аналитического центра «Автомаркетолог» и сети дилерских центров «Прагматика», самым популярным автомобилем в Петербурге в первом квартале года стал Haval Jolion. На втором месте в модельном зачёте оказалась Lada Granta — самое дешёвое на сегодня ценовое предложение на авторынке. «Петербургскую» тройку лидеров продаж замыкает Geely Monjaro, цены на который заметно переваливают за 4 млн рублей.

Глава дилерской группы «Автополе» Сергей Моренков отметил, что в культурной столице сформировалась «большая четвёрка» китайских производителей: Chery, Haval, Geely и Changan.

Эксперты отмечают, что покупатели получили возможность более вдумчиво подходить к покупке машин. Если в начале−середине 2022 года автомобилисты покупали машины на любых условиях и под любые кредитные проценты, то теперь выбирают более тщательно. В марте 2022 года средняя ставка на кредиты выросла с 14,88% до 24,9%. Автокредиты в феврале 2022 года составляли 14,88%, а сейчас регулятор фиксирует их на уровне 18,16%. Однако портал «Банки.ру» отмечает более высокий средний процент — 20,88%.