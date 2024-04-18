В Россию привезли Kia Sportage по цене от 3,15 млн рублей

Популярный у россиян кроссовер Kia Sportage, ранее выпускавшийся на калининградском заводе «Автотор», вернулся на российский рынок. Об официальном возвращении пока говорить рано, но, тем не менее, эти паркетники активно поставляют в Россию по альтернативным схемам и просят за них от 3 150 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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За минимальные 3 150 000 рублей новый Kia Sportage 2023 года выпуска продает «частник» из Казани. Во столько он оценил экземпляр в переднеприводной комплектации Classic с 2,0-литровым 150-сильным «атмосферником» и классическим шестиступенчатым «автоматом». Судя по фото, у такой машины тканевый салон, но при этом она имеет цифровую приборную панель, объединенную с ней под одним стеклом мультимедиа, мульти-руль, камеру заднего вида с парктрониками, климат-контроль и многое другое.

Чуть дороже, за 3 238 433 рубля, кроссовер в более богатой комплектации Liоn Рlatinum Тuojie готов привезти под заказ мультибрендовый автосалон из Благовещенска. Указанный им ценник, очевидно, неточный и напрямую зависит от курса валют на момент покупки, однако за эти деньги предлагается уже турбированный 200-сильный Sportage с 1,5-литровым двигателем, восьмиступенчатым «автоматом» и передним приводом.

В остальных объявлениях цены еще выше. В частности, в Подмосковье за новый 150-сильный Sportage просят минимум 3 450 000 рублей, в Санкт-Петербурге цены стартуют от 3 455 000 рублей, а в Москве и городе Мончегорск Мурманской области, где продают 180-сильную и 236-сильную версии — от 3 550 000 и 3 595 000 рублей соответственно.