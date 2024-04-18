В заброшенном автосалоне Peugeot нашли автомобили 90-х годов

Во Франции был найден заброшенный автосалон, который раньше занимался продажей автомобилей Peugeot. Автомобили до сих пор присутствуют как на территории, так и внутри здания.

© Carakoom

Автор видео, который опубликовал его на YouTube-канале The Bearded Explorer, решил не раскрывать точное местоположение дилерского центра, чтобы предотвратить разграбление брошенных автомобилей вандалами. Он указал, что некоторые автомобили все еще в приемлемом состоянии, в то время как другие уже давно превратились в кучу металла.

Автосалон был закрыт в 2019 году, но на фотографиях можно увидеть как современные автомобили, так и классические модели. Последние сильно пострадали от ржавчины и мха. Среди них есть модели 50-х годов, такие как Peugeot 203, 305 и 505.

Также мы видим модели 90-х годов: 306, 405 и 505. Однако особенно интересны Peugeot 505 GTi и Peugeot 405 SR.

Кроме автомобилей Peugeot, в автосалоне представлены машины других марок: универсал Ford Focus первого поколения, хэтчбек Nissan Micra первого поколения, универсал Fiat Palio Weekend и зелёный минивэн Mazda Premacy.