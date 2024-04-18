В Чертаново коммунальщики заасфальтировали яму вместе с автомобилем

На юге Москвы припаркованный автомобиль практически закатали в асфальт. Кадры опубликовал Telegram-канал «Москва на дорогах».

В ролике показано, что у колес припаркованной красной машины выложен свежий асфальт, в который та немного провалилась. В комментариях пользователи озабочены тем, что машина не сможет выехать из такой «ловушки».

При этом некоторые из них обвиняют водителя в том, что тот якобы не прочитал объявление о предстоящем ремонте дороги и поставил авто в неположенном месте.

До этого в Подмосковье водитель посадил свой Porsche на цепь и снял с него номера. Кадры с прикованным к столбу автомобилем распространились в соцсетях. В комментариях пользователи предполагают, что водитель мог прицепить машину, чтобы задержать эвакуаторщиков, если те решат отправить автомобиль на штрафстоянку.