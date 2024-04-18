Названы самые популярные автомобили среди женщин и мужчин

Оба гендера выбирают одни и те же автомобили, отличается лишь их порядок расположения в рейтинге. Лидером у двух категорий стал китайский кроссовер Haval Jolion, для которого стоимость каско составляет 35 тыс. рублей. Об этом сообщает страховая компания «Росгосстрах», которая провела анализ и выяснила, какие модели чаще всего страхуют женщины и мужчины.

Количество застрахованных мужчинами Haval Jolion в 1,8 раза больше, чем женщинами. Вторую строчку у женщин заняла модель Omoda C5, которая среди страхователей-мужчин заняла лишь четвёртое место. Среди мужчин на втором месте оказался Haval F7. У женщин он занял восьмое место. На третьей и пятой позициях также одинаковые модели у представителей обоих полов — Geely Coolray и Chery Tiggo 4 соответственно. На четвёртом месте у страхователей-мужчин находится Chery Tiggo 4 Pro.

Согласно статистике, мужчины страхуют автомобили в два раза чаще, чем женщины. В 2023 году количество застрахованных китайских автомобилей в «Росгосстрахе» выросло на 236% по сравнению с 2022 годом. Доля китайских автомобилей в портфеле каско у страховой компании достигла 16%.

Полис каско для самой популярной модели Haval Jolion для среднестатистического водителя стоит 35 тыс. рублей. Столько же стоит застраховать Geely Coolray, а за Chery Tiggo 4 Pro каско будет стоить 31 тыс. рублей.

Начальник управления добровольного автострахования ПАО СК «Росгосстрах» Елена Федорова отметила, что «пятёрка» самых страхуемых моделей соответствует рейтингу популярных китайских марок на российском рынке. По итогам первого квартала 2024 года в число чаще всего покупаемых брендов из КНР вошли Haval, Geely, Chery, Changan и Exeed, а среди моделей — Haval Jolion, Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5 и Chery Tiggo 4 Pro. За первый квартал в России было продано почти 200 тыс. новых китайских машин.