В России резко снизились цены на страховку каско

По итогам 2023 года Банк России отметил значительный рост рынка автострахования. В частности, заметно вырос спрос на добровольную страховку каско — в прошлом году объём взносов увеличился на 21,4%. По мнению экспертов, связано это с резким всплеском спроса на полисы со стороны граждан — число оформленных документов со стороны физлиц выросло на треть по сравнению с 2022-ым. Одновременно сообщается о сокращении средней стоимости каско.

© Quto.ru

По мнению главы управления добровольного автострахования компании «Росгосстрах» Елены Фёдоровой, спрос на каско сохранится и в 2024 году. На это указывают рост автопарка, подорожание запчастей и стоимости ремонта в целом, а также увеличение количества ДТП. Так, в 2023-ем аварий стало больше, чем в 2022 году, на 4,5%.

При этом стоимость полиса каско в прошлом году заметно снизилась — на 17,8%, до 30,4 тысячи рублей. В ЦБ связали это с ростом популярности страховки с франшизой или «усечённых» программ.

«Основной инструмент экономии на цене полиса каско — франшиза, то есть часть убытка, которую страхователь покрывает самостоятельно», — пояснил глава департамента продаж розничного бизнеса «Ингосстраха» Денис Морозов.

В среднем, её размер составляет 35 тысяч рублей. Кроме того, нередко россияне останавливают свой выбор на так называемых полисах-конструкторах, то есть вручную выбирают риски, которые будет покрывать страховка, а также сумму покрытия. Аккуратные водители, которые не часто обращаются за возмещением убытков, также получают скидку на продление страховки.

Ряд страховых компаний предлагает гибкую систему франшизы при оформлении полиса. Например, в «Росгосстрахе» можно применять её после первого или второго страхового случая, а по полному каско действует так называемая франшиза виновника: если водитель застрахованной машины не виноват в ДТП то применять её при оформлении убытков не будут.

«Мини-каско составляет 24,6% всех договоров. Сложно считать именно способом сэкономить на обычной страховке, это больше похоже на дополнение к полису ОСАГО. Это скорее возможность оформить хотя бы минимальную защиту, когда цена обычного каско не устраивает клиента», — отметил вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов.

Как правило, такие полисы популярны у владельцев подержанных автомобилей. Дело в том, что при покупке новой машины в кредит банки требуют оформлять полную страховку от всех рисков, так что в этом сегменте спрос на добровольные полисы низкий.

Эксперты также рекомендуют россиянам ради экономии обращать внимание на программы, подразумевающие установку телематического оборудования или лимит по пробегу. Они позволят существенно сэкономить на страховке и не подразумевают серьёзных ограничений. А вот к выбору более подходящих опций как и размера франшизы, рекомендуют подходить более внимательно, так как в ряде случаев эта экономия может обернуться проблемами для самого страхователя.