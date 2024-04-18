Изучаем Scania Longline 70-летней давности от немецкого ателье Kässbohrer

Удлиненные кабины Scania, называемые в народе «Longline», востребованы многими европейскими перевозчиками.

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Они представляют собой удлинённые примерно на один метр спальные отсеки, вмещающие диван, кухню, мобильный туалет и большую кровать. Но знаете ли вы, что подобные кабины делали для грузовиков Scania Vabis ещё в 1950-х годах?

Эта история началась в середине 1950-х годов, когда шведскую компанию Hansons Blommor, специализирующуюся на перевозке цветов, не устроил очень узкий спальный отсек, которым оснащался Scania Vabis 71.

Тогда руководство компании решило отправить свой грузовик немецкой компании Kässbohrer, специалисту по модификации кузовов.

Так появился уникальный грузовик с огромным спальным отсеком. Kässbohrer удалил оригинальную кабину и создал совершенно новый дизайн передней части, а также расширил ее на несколько сантиметров.

Основу кабины составляла часть каркаса автобусного кузова: автобусы компания производила в большом количестве. В результате сиденье водителя оказалось над передней осью, а сзади образовалось огромное спальное место.

Там можно было обнаружить элементы комфорта и роскоши, которые мы привыкли видеть сегодня в огромных американских тягачах: стол с четырьмя раскладными креслами, трансформирующимися в двуспальную кровать, небольшую кухню, умывальник и туалет.

Седельный тягач работал в паре с полуприцепом-фургоном, и по меркам того времени автопоезд имел колоссальные габариты. Несмотря на то, что он находился в рамках шведских законов, он не мог законно передвигаться по дорогам других стран, поскольку превышал установленные ограничения.

Именно поэтому его эксплуатировали не так долго. Позже грузовик перестроили, превратив из седельного тягача в фургон.

Вскоре после этого компания Hansons Blommor обанкротилась, и грузовик был продан.

Он некоторое время оставался в руках шведской государственной транспортной компании ASG, работая вместе с прицепом, пока не был списан.

К сожалению, до наших дней он не сохранился.