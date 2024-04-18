Россиянам рассказали, как определить поддельные запчасти

На российском рынке продаётся до 30% поддельных запчастей. Они заполнили магазины в 2022 году, поскольку цены на комплектующие выросли в среднем на 50%. Параллельный импорт запчастей с одной стороны помог российскому рынку стабилизироваться, а с другой — нанёс удар по контролю качества. Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев рассказал, как не нарваться на контрафакт.

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Чаще всего покупатели, выбирая между двумя одинаковыми позициями, покупает ту, которая стоит на 500 рублей дешевле. Эксперт считает, что подобная экономия «в будущем обычно вылезает боком», потому что некачественная деталь может спровоцировать поломку, и в результате владелец попадёт на дорогостоящий ремонт.

Специалист советует внимательно изучать маркировку, упаковку и внешнее качество запчасти. Особенно осторожным нужно быть при покупке моторных масел, колёсных дисков, фар и подушек безопасности — их подделывают чаще всего. Обязательно нужно консультироваться с мастерами, потому что обычный покупатель едва ли сможет отличить подделку от оригинала.

Эксперт приводит в пример бренд Lemforder. На своих изделиях производитель оставляет гравировку в виде птички. Но комплектующие от этого бренда, которые сейчас продаются в России, никакой гравировки не имеют. При этом продаются два вида одной и той же детали, которая имеет разные каталожные номера и существенно отличается по цене. Но гравировка отсутствует в обоих случаях. Специалист советует ремонтировать автомобили в сертифицированном сервисе, и доверить покупку запчастей профессионалам.

Матвеев прогнозирует, что цены на запчасти, ремонт и плановое ТО не будут снижаться в ближайшее время. По этой причине автомобилисты ищут способы сэкономить на обслуживании. Специалист советует ответить на вопрос, как долго планируется использовать автомобиль. Если продажа машины не за горами, то «нет смысла серьёзно в нее вкладываться», особенно в кузов, двигатель и коробку. В этом случае можно использовать самые недорогие масла и фильтры.

Если же продажа машины не планируется в ближайшее время, то на обслуживании и ремонте экономить не нужно. Чтобы не остаться без запчастей или не ждать их доставку месяцами, не стоит выбирать марки, ушедшие из России. По словам Матвеева, идеальное предложение на вторичном рынке — это подержанные Hyundai Solaris и Kia Rio, которые до кризиса были в топе предпочтений россиян. Он советует приобретать автомобили этих марок возрастом от пяти до семи лет, так как у них недорогое обслуживание. Даже при отсутствии оригинальных запчастей их можно заменить китайскими аналогами.