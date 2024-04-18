Большое путешествие Jetour Т2 через всю Россию успешно финишировало

Во Владивостоке финишировало большое путешествие «Территория Т2» – пробег протяженностью более 11 000 км через всю Россию на новых внедорожниках Jetour T2. Колонна из десяти автомобилей отправилась в путь из Москвы всего через неделю после того, как состоялась официальная презентация этой модели, открывшей третье направление в российской линейке Jetour - автомобили для внедорожных путешествий серии Т. Все участвующие в пробеге Jetour T2 были в абсолютно «серийном» исполнении, без каких-либо специальных доработок и дополнительного оборудования.

Маршрут был разделен на шесть этапов, в финальных точках которых группы путешественников сменяли друг друга. В число участников пробега вошли представители СМИ, автомобильные блогеры, поклонники марки Jetour – всего более 50 человек. Формат был максимально приближен к «естественному» автопутешествию, которые совершают многие российские автовладельцы. На маршруте были и идеальные федеральные трассы, и местные дороги с куда менее качественным, порой просто разбитым, покрытием, и грунтовые дороги. В рамках путешествия участники преодолевали и бездорожье. Ленты скоростных автомагистралей, перевалы Уральского хребта, серпантины по берегу Байкала на участке Иркутск – Улан-Удэ, бурятские степи – все эти пейзажи стали естественным полигоном для Jetour T2. И автомобили отлично справились с испытанием.

Участники пробега высоко оценили сбалансированность качеств новых внедорожников – хорошую динамику, энергоемкую подвеску, четкую работу коробки передач, простор салона. Были высказаны ценные практические пожелания и замечания к автомобилю, которые представители бренда внимательно фиксировали.

Юрий Урюков, Auto.ru:

«T2 и правда заточен на путешествия — именно в дальней дороге он раскрывается в самом выгодном свете. Причём Jetour готов к экспедициям, по сути, сразу с конвейера, остаётся лишь кинуть в багажник палатку да прочее туристическое снаряжение. Приятен в управлении, достаточно проходим на бездорожье и вполне функционален. Яркая внешность и модный салон добавляют машине престижа, а кроссоверная архитектура не накладывает ограничений на городское повседневное использование».

Анастасия Баканова, Techinsider:

«Кроссовер, балансирующий между паркетником и внедорожником, точно знает свою аудиторию и закрывает все ее запросы. Это выбор городского пользователя, который привык к активному образу жизни, любит путешествовать, часто выбирается на природу, но при этом ценит комфорт, уверенную езду и внимание окружающих. Лично мне не хотелось вылезать из водительского кресла. Пересекая лесополосу в составе экипажа, мы представляли себя безбашенными туристами. Периодически останавливались в живописных местах на горных склонах, чтобы допить давно остывший кофе и перекусить снеками, сидя в открытом багажнике. Романтика роуд-муви!»

В нескольких городах на маршруте прошли встречи в дилерских центрах, на которые были приглашены владельцы автомобилей Jetour, представители клубов поклонников марки. Им была предоставлена возможность поближе познакомиться с новой моделью в российской линейке бренда, а заодно и послушать свежие впечатления о Т2 от непосредственных участников пробега.

Дмитрий Зленко, Автовзгляд:

«...Знаете, практически все современные китайские автомобили довольно похожи друг на друга. И зачастую, чтобы понять сущность машины, надо дождаться прихода послевкусия от нее. Если говорить о Jetour T2 — то пару дней спустя я вдруг понял, что кроссовер оставил после себя самые теплые воспоминания».

Ефим Репин, Motor.ru: «Пока это один из самых интересных и сбалансированных китайских автомобилей на нашем рынке: интересная внешность, приятный интерьер, мощный мотор и достойная управляемость. Ну а серьёзных минусов, которые можно было бы найти при первом знакомстве, тут практически и нет. Так что если вы присматриваетесь к полноприводной машине в этом ценовом диапазоне, то Jetour T2 точно стоит изучить подробнее».

В пробеге также принимали участие амбассадоры Jetour в России, волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» во главе с председателем Григорием Сергеевым. Недавно несколько внедорожников были переданы брендом в распоряжение ДПСО, им предстоит трудиться в различных регионах страны, и четыре из них добрались до новых «мест службы» на маршруте своим ходом. Помимо этого, добровольцы «ЛизаАлерт» провели мастер-классы в дилерских центрах Jetour по пути следования пробега, рассказали о своей деятельности, о действиях по профилактике пропажи людей, поделились советами и правилами безопасности.

Григорий Сергеев, председатель ДПСО «ЛизаАлерт»: «Для добровольца ЛизаАлерт взаимодействие с автомобилем не заканчивается в конце маршрута. Для нас это только начало. Пока мы ищем, автомобиль может быть штабом, местом для зарядки батарей, местом для сна, сушки одежды, эвакуации пострадавшего. Мы используем все возможности Т2 на полную катушку. Такое партнерство для отряда очень важно. Мы станем быстрее и эффективнее в 5 регионах!».

Jetour T2 – первая полноприводная модель в российской линейке бренда. Автомобиль был разработан в соответствии с концепцией Travel+, которой Jetour придерживается с момента основания бренда. Система полного привода XWD шестого поколения от BorgWarner с возможностью выбора из нескольких режимов движения, высокий дорожный просвет и хорошая геометрическая проходимость, металлическая защита картера – всё это обеспечивает Т2 большой внедорожный потенциал в дополнение к комфорту и удобству передвижения в городских условиях. К примеру, глубина преодолеваемого брода для этого автомобиля достигает внушительных 70 см. Внедорожник адаптирован для эксплуатации в холодное время года и во всех комплектациях оснащен пакетом «теплых опций». Надежный двигатель 2.0TGDI мощностью 245 л.с. и с крутящим моментом 375 Нм, работающий в паре с роботизированной семиступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением, позволяет уверенно чувствовать себя в любых дорожных условиях.