Тест-драйв гибридного Evolute i-Space за 3 млн рублей

Корреспондент "Российской газеты" познакомился на российских дорогах с первой гибридной моделью в линейке отечественного бренда Evolute.

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Презентация гибридного кроссовера Evolute i-Space не случайно прошла в подмосковном Звездном городке. Тема космоса i-Space тонко обыграна в его дизайне. Автомобиль, который компания "Моторинвест" планирует собирать на заводе в Липецкой области, щеголяет 19-дюймовыми колесными дисками с аэродинамическими накладками. У него также огромная панорамная крыша, налаживающая "связь" со Вселенной и обтекаемые, как у космолета, кузовные линии.

Впрочем, англоязычное название новинки отсылает не только к космосу, но и к вместительности. При длине 4760 мм, колесной базе 2785 мм, ширине 1865 мм и высоте 1710 мм i-Space балансирует на стыке среднеразмерных кроссоверов и минивэнов. Похожий форм-фактор предлагали, к примеру, Peugeot 5008 и Infiniti JX, ориентированные на большие семьи, любящие путешествовать.

Родословная "космонавта"

В отличие от продукции многих китайских стартапов Evolute i-Space имеет корни. Он является модификацией кроссовера Donfeng Fengon E5 - передовой модели, дебютировавшей в Китае в январе 2023 года и модернизированной с учетом реалий российского рынка. Именно у донора Donfeng, кстати, позаимствован логотип "Е", украшающий ступицу руля, фасад и корму i-Space. И, кстати, понятно, почему "Моторинвест" решил сохранить это лого для своего гибрида. Эмблема выглядит энергично, напоминает одновременно звездное небо и зарядный разъем, одним словом, работает на образ.

Салон решен в лаконичном и благородном ключе. В компании называют этот стиль "премиальным минимализмом". Фактура добротных отделочных материалов и некоторые эргономические решения напоминают о больших вэнах Mercedes-Benz. Кластер 12-дюймовых "приборки" и "тачкрина" имеет отличную графику, на блики нет и намека. Но главное - в такой инструментарий сразу влюбятся владельцы гаджетов Huawei.

Медиасистема HiCar 3.0 от этой китайской IT-компании, правда, не отличается рекордным быстродействием, а перевод некоторых позиций меню на русский язык хромает. Но куда важнее, что качество графики, отклика тачскрина, способность экрана не собирать отпечатки пальцев - выше всяких похвал. Самое же приятное, что в отличие от многих аналогов управление мультимедиа интуитивно понятно, добраться до нужных пунктов меню - не проблема. Отлично также, что медиацентр может раздавать интернет, и здесь есть встроенная навигация. Ведь в то время как смартфоны по известным причинам теряют сигнал, к примеру, в центре Москвы, бортовой навигатор i-Space дольше "помнит" направление при потере спутников.

Не забыли компоновщики и о физических кнопках (ими настраивается, к примеру, климат-контроль) и о тумблерах - удобных рычажках выбора режимов движения (Эко, Нормальный Спорт) и электрического и гибридного режимов (EV и EVМ), выведенных на центральный тоннель.

Для всей семьи

Второй ряд - пожалуй, самый удобный. Сиденья здесь можно сдвигать продольно, у них регулируется наклон спинок в большом диапазоне, и они могут складываться в пропорции 40/60. В центральной секции разрезного дивана организован откидной подлокотник с подстаканниками, также на второй ряд выведены дефлекторы вентиляции и силовой USB-cлот. Что не менее важно, здесь без преувеличения просторно. Тесно не будет даже среднему пассажиру, потому что автомобиль, изначально разрабатывающийся как переднеприводный, лишен напольного тоннеля.

А вот штатный третий ряд i-Space тесноват. Он ориентирован на детей и подростков, нежели на взрослых. Однако ситуацию можно улучшить, если пассажиры среднего VIP-ряда поделятся пространством, подвинув свои кресла вперед. Отметим также такой выигрышный функционал, как система облегченного доступа на "галерку" Easy entry - спинка сиденья среднего ряда по правому борту откидывается, все кресло подается вперед, и попасть на "галерку" становится проще.

Багажник при семиместной раскладке, конечно, не самый большой, от него остается всего 178 л. При сложенном третьем ряде можно рассчитывать уже на 934 литра (если мерить от пола до потолка). Наконец, если сложить сиденья второго и третьего рядов, получим идеально ровный пол и багажное отделение на впечатляющие для этого класса 2125 литров. При желании на таком ложе можно и переночевать, что наверняка оценят путешественники.

В подполье при этом нашлось место для обычной 12-вольтовой батареи, герметика на случай прокола колеса, а также инструмента. Иным словами, даже "докатку" машине для семерых не выделили, и это досадное упущение. В кроссовере, задуманном для путешествий, прежде всего по России, она должна быть по определению.

Настраивали профессионалы

В движении сразу становится понятно, что мы имеем дело с машиной, которую настраивали специалисты высокого класса. Комплимента заслуживает,= прежде всего возможности силовой установки. Многие ошибочно считают, что i-Space - это параллельный гибрид, где ДВС не только питает батарею, но и отдает часть тяги передним колесам. На самом деле этот кроссовер построен по последовательной схеме.

Гибридная система DE-I от Seres Group включает 1,5-литровый "атмосферник" Fudi Power, выдающий 110 л.с., который работает исключительно в последовательном режиме - то есть подзаряжает тяговую батарею при выборе ездового режима EVМ. Никакой связи с передним колесами у этого ДВС в модификациях для российского рынка нет.

За ускорение же отвечает электромотор, выдающий 77 л.с. в номинальном режиме и 177 л.с. в пиковом режиме. Этот, казалось бы, не самый впечатляющий на бумаге потенциал позволяет i-Space ускорятся очень бодро для машин с такими габаритами. Все дело в серьезном крутящем моменте 435 Нм, который достигается практически со старта. Отсюда - очень уверенный разгон (7,4 сек. до "сотни") и удивительная легкость при обгонах машин на трассе.

В то же время при желании этот не маленький автомобиль может столь же бодро следовать в чисто электрическом режиме. При этом довольно емкую по меркам гибридов тяговую батарею i-Space на 17,5 кВт⋅ч можно подзарядить в том числе и от бытовой электросети. По паспорту полной зарядки должно хватить на 87 км пробега. По факту, как мы выяснили, в зеленом режиме можно преодолеть порядка 50 км, после этого автоматически включится ДВС. С полностью же заправленным топливным баком на этом SUV можно преодолеть аж 1150 км - мечта путешественников.

Самое интересное, что коробки передач в привычном смысле здесь нет. Момент "транспортируется" к передним колесам через сцепление и одноступенчатый редуктор, как на большинстве электрокаров. Еще одна особенность i-Space - низкий расход топлива. Даже когда ДВС активно подзаряжает тяговую батарею, можно уложиться в 5-6 л/100 км при относительно спокойной езде по трассе. При этом мотору официально прописан доступный бензин АИ-92. Есть в i-Space также и система рекуперации, эффективность которой настраивается через меню мультимедийки.

Однако производительная силовая установка - не единственный козырь i-Space. Эта машина также влюбляет в себя комфортной, но при этом не расхлябанной подвеской и грамотно настроенным рулевым управлением. Усилие на ободе, к слову, можно менять через обширное меню мультимедиа, и мне больше всего понравились комфортные настройки, когда руль максимально расслаблен, но при этом достаточно остр и точен.

Нюансы ценообразования

На российский рынок вышел почти идеальный семейный автомобиль, который отечественная компания рассчитывает продавать по, можно сказать, агрессивно доступным ценам. На пресс-конференции по случаю ездовой презентации модели нам сообщили, что за машину в очень щедро оснащенной единственной комплектации попросят 3 млн рублей.

Правда, нужно учитывать, что обозначенную сумму нужно будет заплатить при условии сдачи своего автомобиля в трейд-ин и оформлении кредита при покупке. В противном случае i-Space обойдется в 3 360 000 рублей, но и цены вполне привлекательны с учетом того, что на борту по умолчанию будут передние сиденья с подогревом и вентиляцией, подогрев рулевого колеса, двухзонный климат, адаптивный круиз-контроль, цифровой кластер "приборки" и медиацентра (12+12 дюймов), камеры кругового обзора, встроенный видеорегистратор, беспроводная зарядка, 8 динамиков акустической системы, электропривод пятой двери, обширный набор электронных ассистентов водителя (системы предотвращения столкновений, контроля слепых зон, считывания дорожных знаков и другие).