Названа болезнь, после которой могут запретить садиться за руль
Водители, которые перенесли инфаркт миокарда, могут иметь противопоказания к вождению автомобилем. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко.
«Несмотря на то, что в действующем законодательстве безусловного запрета на управление автомобилем после инфаркта не содержится, важно проконсультироваться с кардиологом или терапевтом для определения индивидуального риска и противопоказаний. Решение о возвращении к управлению автомобилем должно основываться на профессиональной оценке состояния здоровья», - отметил врач.
Кардиолог посоветовал автомобилистам не сильно спешить возвращаться за руль после перенесенного инфаркта - в большинстве случаев пациенту требуется время на восстановление, которое может занять несколько недель. По словам Степаненко, этого времени хватит для адаптации к приему медикаментозного лечения, а также оценки индивидуальных физических и когнитивных способностей лечащим врачом.
«Водителям важно понимать, что возможность управления транспортным средством зависит от многих факторов, которые включают распространенность некроза сердечной мышцы, течение процесса восстановления и наличие осложнений», - подытожил врач.
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