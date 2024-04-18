Девять из десяти новых машин на рынке Европы оснащены ДВС

В начале этого года, автомобильная индустрия Европейского Союза подтвердила продолжение доминирования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, по данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). Из приблизительно 2,8 миллионов новых авто, зарегистрированных за первый квартал, лишь 12% были электромобилями, оставляя подавляющее большинство, около 88%, предаными бензиновым и дизельным двигателям, пишет 32CARS.RU.

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Регистрация новых машин в ЕС показала рост на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 2 768 639 единиц, среди которых электромобилей насчиталось 322 999. В то время как спрос на электромобили остается стабильным, доля дизельных транспортных средств продолжает уменьшаться, показав снижение на 10,6% и достигнув всего 355 352 единиц. Несмотря на это, дизельные автомобили все еще обгоняют электромобили по популярности, составляя около 13% от общего числа.

Бензиновые автомобили остаются самыми востребованными, занимая 35% рынка, хотя их доля сократилась на 1% по сравнению с прошлым годом. Параллельно, гибридные автомобили, включая полные и мягкие гибриды, продемонстрировали заметный рост, с регистрацией около 800 000 авто за первый квартал, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Подключаемые гибриды также показали прирост на 7,5%, достигнув 204 000 зарегистрированных машин.

Эти данные отражают продолжающуюся преданность европейского рынка традиционным источникам топлива, несмотря на возрастающий интерес к электрическим и гибридным авто. Это указывает на то, что переход к полностью электрическим транспортным средствам в Европе еще предстоит, с автомобилями с ДВС, которые продолжают оставаться главным выбором для европейских потребителей в обозримом будущем.