Лучший автомобиль для начинающего водителя: каким он должен быть

По данным опроса "Авто.ру", россияне чаще всего начинали водить машину с подержанных отечественных моделей (43%) или иномарок (36%). Сейчас автомобильный рынок претерпел сильные изменения, а выбор первого авто стал сложнее - выросла средняя стоимость, соответственно, к выбору стоит подходить более ответственно. Сервис "Авто.ру" провел опрос россиян о первых машинах и рассказал "Российской газете", как выбрать первую хорошую машину в 2024 году и не прогадать.

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Какую машину выбрать

По мнению россиян, идеальный первый автомобиль в 2024 году - недорогая подержанная иномарка - так ответили 75% респондентов. В меньшей степени они рассматривали бы модели отечественного (13%) и китайского (12%) автопрома. При этом абсолютное большинство считает, что новый автомобиль в качестве первого покупать не стоит.

Подержанная иномарка, действительно, хороший вариант, однако стоит также обратить внимание на доступность деталей и стоимость обслуживания такого автомобиля. Почти 60% автомобилистов согласились с тем, что экономичность владения - самый важный критерий. Поэтому лучше рассмотреть б/у автомобиль с небольшим пробегом и в хорошем состоянии. Если выбирать по этим факторам, то среди надежных вариантов в бюджетном сегменте окажутся: Skoda Rapid, Ford Focus, Kia Rio X, Hyundai Solaris. Также стоит обратить внимание на Chery Tiggo 4 Pro, Geely Coolray и отечественные Lada Granta и Kalina.

Не стоит сразу исключать предложения с большим пробегом, превышающим 200 000 км, среди таких автомобилей вполне реально найти хорошую машину. Главное проверить количество собственников и изучить историю обслуживания. Если владельцев было один-два, а в сервисе авто появлялось по расписанию, скорее всего она будет в хорошем состоянии и не доставит хлопот новому обладателю.

Необходимо думать и о безопасности: почти половина респондентов считает, что в первой машине обязательно должны быть подушки безопасности и ABS (45%). Также автомобилисты советуют приобретать новичкам авто с парктрониками (26%) и с камерами заднего вида (23,5%) для комфортной и безопасной парковки.

Опытные автомобилисты уверены, что первая машина не обязательно должна быть компактной. При этом желательно выбирать авто с высоким клиренсом, чтобы облегчить вождение зимой - к таким моделям можно отнести Nissan Qashqai, Skoda Yeti, Kia Sportage, Toyota RAV4.

Основные правила при покупке

Свои первые машины россияне чаще всего покупали с рук: большинство нашли "ту самую" в интернете (32%), чуть меньше - у знакомых и родственников (23%) или в газете объявлений (21%). При покупке подержанного автомобиля стоит придерживаться ряда правил. Самое базовое - проверить, что данные продавца и машины совпадают с информацией в паспорте автомобиля (ПТС). Цвет, год выпуска, идентификационный номер (VIN), указанные в документах должны совпадать с реальным автомобилем. Узнать, где находятся таблички с VIN-номером, можно из руководства по эксплуатации. Обратите внимание на количество владельцев, их частая смена - повод насторожиться. Возможно в истории автомобиля были неприятности, с которыми не стоит связываться самому. .

Перед покупкой авто с пробегом стоит провести пробную поездку: во время нее обратите внимание на все "звуки" машины. Насторожить должны стуки и скрипы от подвески на неровностях, вибрации на руле, шум при повороте руля и скрип колодок при торможении - все это намек на предстоящий ремонт ходовой.

При скорости 40-60 км/ч попробуйте на короткое время отпустить руль - машина должна продолжать движение прямо. В противном случае возможны проблемы с рулевым управлением или подвеской. Автоматическая коробка передач должна переключаться плавно и без ударов в любом режиме движения. У исправной МКПП не должно быть проблем с включением передач.