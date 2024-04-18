Названы скрытые опции современных автомобилей

В инструкции по эксплуатации автомобиля указаны не все его функции. Журналисты назвали несколько опций базовых комплектаций автомобилей, о которых обычно не упоминают производители. Чем меньше в машине уникальных компонентов, тем ниже её стоимость на рынке. Поэтому производители унифицируют модельные линейки, делая автомобили максимально похожими друг на друга. Поэтому разница между комплектациями одной и той же модели часто сводится к разнице в программном обеспечении, разных кнопках и отличиям в отделке салона.

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Журналисты уверяют, что если у старших версий модели доступен круиз-контроль и управление аудиосистемой на руле, значит, эти же опции могут получить покупатели и базовых комплектаций. Скорее всего, проводка для этих опций уже существует, понадобится лишь купить подходящие кнопки и подключить нужные разъёмы.

Например, владельцы автомобилей Volkswagen и Skoda могут программно подключить обогрев руля и кресел, изменить алгоритм работы головной оптики, активировать системы CarPlay и Android Auto. Для этого нужно обратиться в сервисные центры марок или к специалистам с соответствующим оборудованием. Кроме того, можно даже отключить запрет на просмотр видео во время движения на штатном мультимедийном устройстве.

Подобным образом также можно изменить мощность двигателя и его максимальную скорость. Для этого потребуется новая прошивка для блока управления мотором.

На премиальных автомобилях BMW и Mercedes-Benz, производители пошли ещё дальше. Они ввели сервисы подписок на опции, где за дополнительную плату можно разблокировать уже установленные опции. Например, подогрев кресел стоит 18 долларов в месяц или в 176 долларов в год. Также производители берут доплату за обогрев руля, встроенный видеорегистратор, систему автоматического включения дальнего света и систему предотвращения столкновений. Но суть остаётся прежней: даже если эти опции не прописаны в комплектации, они уже существуют в автомобиле, нужно лишь найти способ их активировать.

Ранее журналисты поделились подробной инструкцией по обходу ограниченией для российских владельцев машин BMW.