Теперь региональные власти смогут наказывать водителей по камерам

Водителей электросамокатов за нарушения правил предлагается наказывать строже - штрафом до 30 тысяч рублей. Кроме того, предлагается передать часть полномочий по привлечению водителей автомобилей за нарушения, выявленные камерами, региональным властям. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях уже внесены в Госдуму. И именно передача полномочий вызывает наибольшие споры в автомобильном сообществе.

© Российская Газета

Какие изменения коснутся водителей авто

С этого и начнем. Сейчас выносить штрафы на основании фотовидеофиксации нарушений имеют право только четыре субъекта федерации: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Севастополь. И только по одному составу нарушений: остановка или стоянка в зоне знака, который это запрещает, или соответствующей запретительной разметки. И при условии, что эти регионы заключили соответствующее соглашение с МВД. На данный момент такого соглашения не заключил Севастополь. Все-таки это накладное дело. Надо содержать тех, кто следит за нарушениями, а также тех, кто подписывает штрафы. А на это требуется немаленький штат. Именно поэтому МВД хочет передать такие полномочия на регионам. И соответствующий законопроект был подготовлен МВД. Скорее всего, ведомство поддержит и данную редакцию.

В ней предлагается наделить все регионы возможностью заключения подобного соглашения. А кроме того расширить перечень составов нарушений, которые администрирует не ГИБДД, а регионы. А именно: превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, а также во всех иных случаях нарушений правил остановки и стоянки.

В соответствии с законопроектом возможностью заключения подобного соглашения наделяются все регионы. А кроме того, расширяется перечень составов нарушений, которые администрирует не ГИБДД, а субъекты. А именно: превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, а также во всех иных случаях нарушений правил остановки и стоянки.

Вот это и вызывает опасение у автомобильного сообщества. Дело в том, что даже сейчас, когда Верховный суд обозначил, что такое камеры автоматической фиксации нарушений, в некоторых регионах при рассмотрении дел о нарушениях используются не совсем законные фотографии. А именно - сделанные на планшет или устройства, которые автоматическими камерами не являются. В итоге нагрузка на суды может вырасти в разы. Тем более, что такие штрафы довольно легко обжалуются, но именно в судах.

Второй момент. Сейчас нарушение, выявленное по фотовидеофиксации по сути проходит трехфакторную проверку. В первом случае это делает искусственный интеллект. Далее - оператор компании или Центр организации дорожного движения в регионе, а потом - Центр автоматической фотовидеофиксации ГИБДД региона (ЦАФАП). Именно там инспектор подписывает постановление. В новой схеме именно ЦАФАП исключается из этой схемы.

Мы прекрасно знаем истории, когда как за непристегнутый ремень у пассажира водителя штрафовали на самом деле за игрушку на окне "Газели" или за перевозимый портрет на переднем пассажирском сидении. У искусственного интеллекта слишком мало базы, чтобы отбраковывать такие нарушения. У сотрудников ГИБДД, которые работают в ЦАФАП, их гораздо больше. Что будет, если обойтись без этого фильтра? Суды будут просто завалены исками.

Какие изменения коснутся электросамокатов

Второй момент: штрафы для водителей электросамокатов и прочих СИМ. За нарушение правил сейчас предусмотрен штраф 800 рублей, а если это было совершено в нетрезвом состоянии - 1,5 тысячи рублей.

Законодатели предлагают ввести более серьезное наказание для таких водителей. А именно: за управление в состоянии опьянения - штраф от 20 до 30 тысяч рублей. Такое же наказание предусмотрено за отказ от освидетельствования на состояние опьянения.

За превышение скорости - от 500 рублей до 5 тысяч. В зависимости от скорости. Кто и как эту скорость будет фиксировать - не оговаривается.

Движение по автомагистралям обойдется владельцам СИМ в штраф размером в тысячу рублей.

Второй человек на электросамокате - штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

Причинение легкого вреда здоровью потерпевшего водителем средства индивидуальной мобильности или велосипедистом обойдется в сумму от 2 до 5 тысяч рублей. А причинение среднего вреда - от 10 до 15 тысяч рублей.

Вообще, любое нарушение правил водителями СИМ или велосипедов будет наказываться штрафом в тысячу, а то и в полторы тысячи рублей. За некоторыми исключениями. Но только если этот закон будет принят.