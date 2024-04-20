Россиянам объяснили, с кого требовать деньги за упавшее на авто дерево

Последствия непогоды и урагана особенно могут расстроить автовладельцев, а также ударить по их кошельку. Хотя специальные службы постоянно предупреждают об изменениях погоды и рекомендуют не парковать автомобили под деревьями или иными шаткими конструкциями, обнаруженный ствол на капоте хоть и доставит много хлопот, но в этом нет ничего страшного, главное следовать четким инструкциям, которыми со «Звездой» поделился автоюрист Илья Москвитин.

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Если машина была припаркована во дворе, то:

1. Позвоните 112 и вызовите полицию на место. Правоохранитель оформит акт и зафиксирует все повреждения.

«Самое главное, что человеку необходимо понимать - вот он увидел, испугался и стал разгребать ветки, смотреть повреждения. Этого нельзя делать, чтобы зафиксировать четко ту ситуацию, которая была на момент падения», - отметил юрист.

2. Обратитесь в страховую компанию или сделайте независимую экспертизу:

Если у вас оформлено КАСКО - звоните в страховую компанию, сообщайте о ситуации и представитель компании сориентирует по дальнейшим действиям и необходимым документам. Как правило, это акт осмотра от полицейского и фотографии.

Если у вас оформлено ОСАГО - оно тут не поможет, заявил Москвитин. Тогда владельцу надо сделать независимую экспертизу, можно вызвать эксперта на место, чтобы оценить ущерб.

3. Установите того, кто несет ответственность за этот участок дороги. Это может быть управляющая компания, администрация какого-то района и округа, торгового центра.

«Можно узнать у участкового или полицейского эту информацию, кто ответственен за этот участок», - добавил эксперт.

4. Подайте исковое заявление к ответственному за этот участок дороги.

«Как правило, суд возмещает ущерб в том размере, в котором определила независимая экспертиза», - сказал Москвитин.

Но, бывают случаи, когда ответственная сторона не соглашается с результатами вашей экспертизы и просит суд назначить дополнительную судебную экспертизу, уточнил собеседник телеканала. Тогда потерпевшему стоит пройти ее тоже и судья уже будет принимать решение, на основании чего выносить заключение.

По его словам, часто управляющие компании оспаривают свою ответственность за упавшие от урагана деревьев на машины, объясняя это тем, «форс-мажором непреодолимой силы». Практика доказывает, что даже в этом случае можно выиграть дело.

«Три суда встали на сторону потерпевшего, сославшись на то, что УК несет ответственность за деревья на ее территории», - вспомнил он случай из практики.

Если дерево упало во время движения, то это уже считается ДТП.

«Если вы двигались хотя бы со скоростью 1 км/ч и упало дерево - это уже ДТП. Это подведомство ГИБДД. Порядок действий тот же самый, только на место приедет не полицейский, а сотрудник ГИБДД» , - объяснил автоэксперт.

Накануне на Москву обрушился 9-балльный шторм. Шторм валил деревья, сносил крыши и переворачивал остановки. Непогода связана с приходом в Центральную Россию балканского вихря «Гори». В плохую погоду водителям надо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.