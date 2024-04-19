Самым популярным премиум-автомобилем с пробегом в России стал Zeekr 001

Эксперты "Авито Авто" проанализировали динамику цен премиум-сегмента автомобилей возрастом до трех лет. По данным платформы, средняя стоимость таких машин с пробегом до трех лет в первом квартале 2024 года увеличилась на 11,3% по сравнению с четвертом кварталом 2023 года и достигла 7 550 000 рублей.

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"В прошлом году рынок автомобилей с пробегом показывал рекордные темпы роста. По данным платформы, в первом квартале 2023 года продажи премиум-автомобилей с пробегом до трех лет выросли на 107,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В 2024 году увеличения объемов продаж не наблюдается. В январе - марте текущего года доля авто премиальных брендов составила 0,5% от общего числа продаж на российском рынке автомобилей с пробегом", - комментируют эксперты "Авито Авто".

Рейтинг самых продаваемых премиум-автомобилей с пробегом возрастом до трех лет по итогам января - марта текущего года возглавляет китайский электромобиль Zeekr 001 с долей 5,66% от общего объема продаж в этой категории. Средняя стоимость автомобиля по России составила 5 950 000 рублей.

На второй строчке оказался еще один китайский электрический кроссовер - Voyah Free, незначительно уступающий в доле лидеру рейтинга (5,47%). Его стоимость составила 4 440 000 рублей.

Ровно половину рейтинга заняли автомобили марки BMW. Так, третье место занял BMW X5 (4,34%) стоимостью 11 221 000. Последующие строчки рейтинга достались BMW X7 (3,31%), BMW 5 серии (3,09%) и BMW X6 (2,80%).

Также в этот топ вошли: Lexus RX, BMW 3 серии, Mercedes-Benz E-класс и Land Rover Range Rover.