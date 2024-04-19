Тест-драйв новых кроссоверов DFSK ix5 и ix7: что в них интересного?

Чуть ли каждый месяц на российском рынке появляется какой-нибудь новый китайский бренд. Их уже столько, что запомнить все и потом отличить один от другого — задачка не из простых. И вот вам ещё один — DFSK. Он входит в структуру Dongfeng, а дистрибьютором автомобилей является российская компания «Моторинвест». К нам марка привезла сразу две модели: совершенно разные по своей наполненности кроссоверы ix5 и ix7, с которыми мы познакомились в окрестностях Салехарда

© Motor.ru

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Забавный факт: ни на одном из автомобилей вы не увидите шильдиков DFSK. Вместо них на крышке багажника кроссоверов красуется надпись Fengon. Почему именно она? Чтобы это объяснить придётся погрузиться в замороченную генеалогию производителя, в которой не так уж просто с ходу разобраться.

Итак, поехали: DFSK — это название совместного предприятия, организованного марками Dongfeng и Sokon (аббревиатура образована из их наименований), последняя из которых принадлежит китайскому концерну Seres Group. А Fengon — экспортный суббренд Sokon, используемый для продаж автомобилей на европейском рынке.

© DFSK

При этом на некоторых машинах ещё есть надпись Glory — очередная субличность одной и той же модели, предназначенной для разных рынков. Но у нас вседорожники будут продвигать не как Fengon, а именно как DFSK и продавать в дилерских центрах Dongfeng. Запутались? Не страшно: в «Моторинвесте» обещают, что со временем уберут с машин лишние шильдики, чтобы не путать покупателей. Ну а пока придётся мириться с тем, что есть. В конце концов, какая разница кто является владельцем марки: почти никому в России все эти имена всё равно ничего не говорят.

Первые несколько тысяч кроссоверов ix5 и ix7 для российского рынка были собраны на калининградском «Автоторе», однако на этом сотрудничество завода с DFSK закончилось. Почему именно — никто не говорит. Пока автомобили к нам будут поставлять из Китая, а со временем, возможно, найдётся другой партнёр, который будет собирать эти машины для России.

© DFSK

© DFSK

DFSK ix5 и ix7 — совсем разные. «Пятёрка» — переднеприводное кросс-купе размером с Haval F7x, а «семёрка» представляет собой полноприводный вседорожник с тремя рядами сидений, который по своим габаритам оказывается крупнее Geely Monjaro. Потенциально выглядит интересно, но если всмотреться детальнее, появляется повод для скептицизма — автомобили по своей конструкции далеко не свежие. Мягко говоря.

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

Например, ix5 появился в 2018 году: давненько, но в основе модели лежит кроссовер Dongfeng 580, которому исполнилось уже восемь лет! «Семёрка» же чуть посвежее — ей всего-то пять лет.

© DFSK

© DFSK

С другой стороны, агрегаты достаточно простые и проверенные — такие кроссоверы катаются даже по европейским дорогам. Шасси одно и то же на обе модели (спереди установлен McPherson, а сзади — многорычажка), но силовые установки разные.

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

Для «пятёрки» — это 1,5-литровая «турбочетвёрка» мощностью 137 лошадиных сил в паре с вариатором фирмы Punch, а старшая модель оснащается 231-сильным двухлитровым агрегатом и шестиступенчатой автоматической коробкой Hyundai. В полноприводной трансмиссии ix7 за подключение задних колёс отвечает муфта BorgWarner, которая уже довольно давно встречается на многих автомобилях, причём не только китайских. Короче говоря, ничего необычного.

Различия моделей продолжаются и в том, как они себя ведут на дороге. На кросс-купе можно относительно беззаботно передвигаться только в вялом городском трафике. Но стоит поехать чуть активнее, как к автомобилю появляются вопросы. И дело даже не в том, что 137 лошадиных сил на 1,5 тонны массы может быть маловато, а в настройках вариатора, который работает так, словно перебрал с седативными.

© DFSK

Коробка не торопится вообще никуда и ни при каких обстоятельствах — её нельзя взбодрить даже кикдауном. Даже стартует машина с небольшой заминкой. Передаточные числа перебираются издевательски неспешно, и обгоны на трассе превращаются в мучение.

Даже такая простая задача, как встроиться в поток, выезжая с прилегающей улицы, или попытка быстро занять место в соседнем ряду может неожиданно оказаться не особо весёлой задачей.

Имитация же переключения «виртуальных» передач отсутствует как класс, поэтому при резких ускорениях мотор «висит» на высоких оборотах, совсем не радуя пассажиров своими голосом.

© DFSK

В Китае мотор ix5 выдаёт 150 лошадиных сил, и по паспорту такая модификация набирает «сотню» за 9,7 секунды. Но даже такая цифра выглядит очень оптимистичной — слишком уж «расслабленным» получился характер автомобиля.

© DFSK

При этом настройки подвески полностью противоречат флегматичности силовой установки. Кросс-купе не пытается отфильтровать или хоть как-то сгладить ни мелочёвку, ни неровности покрупнее, отмечая все стыки, кочки и заплатки — машину почти всегда будет неприятно потряхивать.

Зато рулится ix5 на удивление неплохо: на руле есть достаточно внятное усилие, приемлемая (пусть и явно искусственная) обратная связи, быстрые и чёткие отклики на действия баранкой плюс стабильное и уверенное поведение в поворотах.

Настройки рулевого управления DFSK ix7 такие же, как и у «пятёрки», но подвеска подчёркнуто комфортная — в большом кроссовере сделано всё с точностью до наоборот. Неровности отрабатываются мягко и плавно, а мелочёвка «отсекается».

© DFSK

Было бы «пять с плюсом» за заботу о пассажирах, если бы не одна неприятная особенность: «семёрка» очень не любит пологие повторяющиеся поперечные волны дорожного полотна. На скорости чуть за 90 километров в час автомобиль из-за слишком уж мягкой подвески начинал раскачиваться с высокой амплитудой, пытаясь буквально взлететь на гребнях с отрывом задней оси и грубовато приземляясь в конце. До пробоев дело не доходило, но перебор со скоростью на подобном покрытии может закончиться плохо.

© DFSK

Зато силовая установка тут намного бодрее, чем в «пятёрке». Классический «автомат» ведёт себя почти идеально: быстрые реакции, чёткие переключения и никаких подтупливаний — за согласованную работу с двухлитровым турбомотором автомобиль можно только похвалить.

Недостатка тяги не чувствуется даже при затяжных обгонах на трассе, и в случае с «семёркой» в официальные 10 секунд в разгоне до «сотни» верится гораздо охотнее, чем почти такой цифре в ix5.

© DFSK

И если на дороге два кроссовера ведут себя совершенно по-разному, то внутри «семейственность» прослеживается лучше. У обоих — обычные стрелочные приборы, выдающие возраст моделей мультимедийные системы без протоколов Apple CarPlay и Android Auto, множество вставок из чёрного рояльного лака, простенькие и разнофактурные, но аккуратные материалы отделки. Разбавляют олдскульность интерьеров только сенсорные блоки климат-контроля, экран которых днём сильно бликует и слепнет из-за недостатка яркости подсветки.

«Пятёрка» старается казаться спортивнее (передние сиденья тут с мощной боковой поддержкой, в которых будет удобно лишь очень худым водителям), а ix7 — богаче. В большой кроссовере есть проекционный дисплей, вентиляция передних кресел (а не только подогрев), двухзонный климат-контроль вместо однозонного и 12,3-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса вместо 10,25-дюймового у ix5. Да и спереди в «семёрке» можно усесться расслабленнее благодаря более комфортным сиденьям, не говоря уже про второй ряд.

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

В ix7 при колёсной базе 2790 миллиметров на втором ряду ну очень просторно. Сиденья можно двигать в продольном направлении, наклон спинок регулировать или откинуть их, открыв доступ на третий ряд, где для непродолжительной поездки могут поместиться даже взрослые люди среднего роста. Отдельный плюс в том, что сиденья галёрки складываются в ровный пол, увеличивая объём багажника с 450 до 957 литров.

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

© DFSK

Кроссовер ix5 тоже нельзя назвать тесным: модель отличается чуть ли не самой большой в классе колёсной базой — 2790 миллиметров. Это почти на 10 сантиметров больше, чем, например, у Geely Tugella! Пассажиры в «пятёрке» могут сесть очень расслабленно с большим запасом свободного пространства в коленях, однако диван в продольном направлении тут не регулируется, а спинки откинуть нельзя.

DFSK ix5 и ix7 поставляются к нам в фиксированных комплектациях: для первой — это Premium за 2 990 000 рублей, а для второй — Journey за 3 990 000 рублей.

© DFSK

В оснащение «пятёрки» входят четыре подушки безопасности, светодиодные фары с подсветкой поворотов, мультимедийный комплекс с Bluetooth, климат-контроль, аудиосистема с шестью динамиками, круиз-контроль, встроенный видеорегистратор, панорамная крыша, подогревы передних сидений, электропривод багажника, камера заднего вида, датчики парковки спереди и сзади, отделка салона экокожей, 18-дюймовые колёса.

Кроссовер ix7 отличается двухзонным климат-контролем, системой кругового обзора, вентиляцией передних сидений, аудиосистемой с девятью динамиками, адаптивным круиз-контролем, 20-дюймовыми колёсами, более продвинутым набором электронных помощников и, конечно же, семиместным салоном.

© DFSK

«Семёрка» пока выглядит наиболее интересным вариантом для более детального изучения, которую в «Моторинвесте» обещают в скором времени чуточку улучшить — добавится подогрев руля и протокол Apple CarPlay.

Но и ix5 может получить топовую версию с двухлитровым мотором и «автоматом», как у старшего кроссовера. Хотя более приоритетной задачей хотелось бы видеть перенастройку пережатой подвески. Ну а пока нам остаётся лишь привыкать к тому, что на рынке появилась новая марка DFSK, с приходом которой борьба за кошелёк российского покупателя в сегменте кроссоверов только ужесточится.