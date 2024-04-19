Эксперты назвали Geely Coolray самым ликвидным кроссовером

Эксперты назвали кроссоверы, которые сегодня можно продать заметно дороже, чем они были куплены три года назад.

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Сравнив стоимость нового автомобиля в 2020 году и цену при его перепродаже в 2023-м, аналитики "Автостата" выяснили, что среди компактных кроссоверов наилучший результат по сохранности остаточной стоимости показал китайский Geely Coolray - 146,1%. Второе место удерживает Chery Tiggo 4 - за три года эксплуатации эта модель сохраняет 144,5% от своей первоначальной цены. Замыкает тройку лидеров по-прежнему Lada Niva Legend с показателем 137%.

"Geely Coolray - лидер остаточной стоимости в своем сегменте, так как имеет более богатое техническое оснащение по сравнению с Lada Niva Legend и Chery Tiggo 4. Например, его отличает большая мощность двигателя, наличие роботизированной коробки, а также круиз-контроля, опция запуска двигателя с кнопки, камеры заднего вида даже в базовой версии", - комментирует технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

В сегменте SUV-C первое место по сохранности остаточной стоимости занял Chery Tiggo 7 Pro, чей показатель составил 128,2%. Второй результат оказался на счету Changan CS55 - 126,9%, а замыкает тройку лидеров Geely Atlas - за три года эксплуатации эта модель сохраняет 126% от своей первоначальной цены.

Что касается кроссоверов D-класса, лидером по сохранности остаточной впервые стал Haval F7 с показателем 129%. На второй ступеньке пьедестала почета остается УАЗ "Патриот" (127,8%), а вот "бронзу" на этот раз завоевал Haval F7x (126,1%). Как видно, у кроссоверов C- и D-класса средний индекс сохранности остаточной стоимости в целом несколько ниже, чем у компактных кроссоверов. Таким образом, последние в текущих рыночных условиях обесцениваются в меньшей степени, что отчасти связано с недостатком предложения в сегменте B-SUV на сегодняшний день.

По словам руководителя отдела по развитию продуктов и услуг ГК "Альфа-Лизинг" Максима Давиденко, одной из особенностей политики всех китайских автоконцернов является стремление занять долю российского рынка сразу в нескольких сегментах. Поэтому они предлагают потребителям модели "на грани", которые могут конкурировать как с представителями своего класса, так и с "соседями".