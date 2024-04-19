Тест-драйв Jaecoo J8: станет ли новый кроссовер "убийцей" Geely Monjaro

Марка Jaecoo планомерно расширяет модельный ряд в России. В прошлом году на наш рынок вышел кроссовер J7, который пока только набирает популярность в РФ. Сейчас же китайский бренд представил J8 - на этот автомобиль молодой бренд делает большую ставку. "Российская газета" одной из первых познакомилась с Jaecoo J8. Все впечатления - в нашем обзоре.

Как снаружи

Новая модель представляет собой перелицованную версию кроссовера Chery Tiggo 9. Размеры автомобиля составляют 4820 х 1930 х 1699 мм при колесной базе 2820 мм.

Экстерьер выполнен в новейшей стилистике бренда. Его переднюю часть украшает крупная решетка радиатора с вертикальными ламелями, которая похожа на китовый ус. А статус флагмана подчеркивают выдвижные дверные ручки, агрессивные воздухозаборники в переднем бампере и "парящая" крыша.

Если говорить о впечатлениях от знакомства с машиной вживую, то Jaecoo J8 отлично смотрится, особенно в черном цвете. Больше всего выделяется решетка радиатора, которая придает машине брутальности и солидности.

Как внутри

Интерьер напоминает модели Exeed. По качеству исполнения все выполнено на высоком уровне.

Главная "фишка" - два изогнутых дисплея по 12,3 дюймов. На одном из них беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. К мультимедиа быстро привыкаешь, качество картинки не вызывает никаких вопросов, как и быстродействие системы.

А вот к рулю, на котором тусклые символы на кнопках, привыкнуть быстро не получается. Как и к самим клавишам, которые хоть на фото и выглядят электронными, на самом деле механические.

Есть массивный центральный тоннель. В верхней части расположены площадки для смартфонов (левая с беспроводной зарядкой и охлаждением). Посередине - подстаканники с отдельной крышкой, а внизу - шайба смены ездовых режимов (которых, кстати, тьма), крутилка включения и выключения мультимедиа, а также обогревы сидений и обдувы стекол.

Отдельно нужно отметить приятные и комфортные сиденья. Быстро удалось разместиться за рулем, выбрав удобное для себя положение. У "приборки" два варианта оформления: классический со шкалами и цифровой. Впрочем, особо на нее и не смотришь - вся нужна информация перед глазами благодаря проекции на стекло.

На заднем ряду тоже комфортно: для двоих места очень много, а вот втроем на дальние расстояния лучше не отправляться. Из приятного - два раздельных дефлектора обдува, а под ними ряд функциональных клавиш. Доступны подогрев и вентиляция, а массаж есть только у переднего ряда. Также предусмотрена возможность регулировки угла наклона спинок.

Багажник на 717 литров, при этом в подполье находится полноразмерная 20-дюймовая запаска, что приятно удивляет (обычно китайцы ограничиваются докаткой). Кстати, в России будут продавать только пятиместные кроссоверы, но если будет запрос на семиместные, то привезут и такую версию.

Как едет

Выбора среди двигателей нет. Под капотом модели расположен двухлитровый мотор с алюминиевым блоком и чугунными гильзами, мощностью 249 л.с. и 385 Нм крутящего момента. Вместе с этим силовым агрегатом трудится роботизированная трансмиссия в виде 7-диапазонного Getrag. Официальный разгон до "сотни" составляет 8,6 секунд.

Надо сказать, что и в жизни это очень бодрый кроссовер. Понятно, что таких цифр за глаза вам достаточно для комфортного передвижения в городе. Но и на трассе Jaecoo J8 вовсе не пасует - особенно прекрасно он проявил себя при обгонах. Плестись за фурами - еще то удовольствием. Но когда появляется возможность - переводим коробку в спортивный режим. Автомобиль моментально реагирует на продавливание педали газа и уверенно ускоряется с 80 км/ч. Кто-то из коллег говорил, что ему не хватает динамики, а как по мне - так это один из самых идеальных китайских SUV для поездок на дальние расстояния, где как раз важен запас тяги.

Подвеска отлично отработала любые неровности, которые попадались на нашем пути. Кстати говоря, в зависимости от комплектации у J8 разный полный привод. Топовое исполнение Supreme-V отличается от остальных интеллектуальным полным приводом с управлением вектором тяги, отключением карданного вала (муфты размыкания карданного вала в угловой передаче и заднем дифференциале), задним дифференциалом с двумя муфтами на полуосях.

Такая система улучшает не только управляемость, но и проходимость. В первом случае система управления вектором тяги может "доворачивать" одно из колес в активном повороте. Во втором, например, на скользком бездорожье - перенаправлять крутящий момент на то заднее колесо, которое имеет наилучшее сцепление с покрытием.

На жесткое бездорожье мы не отправились - такие испытания не были предусмотрены организаторами, но со всем, что попадалось по пути, кроссовер справился. Примечательно, что подвеска удивила плавностью хода не только по шоссе, но и на гравии, куда мы в итоге забрели.

Отдельная тема - это шумоизоляция. Ну за этот компонент китайцев стоит только похвалить. Ведь даже на скорости 130 км/ч можно спокойно вести беседу с пассажирами и не кричать друг другу в уши.

Расход топлива? Компьютер показал среднее значение на уровне 13,2 литра на "сотню". При этом мы ни в чем себе не отказывали. Так что в обычном режиме и на трассе эта цифра вполне может быть и меньше.

Не лишим будет отметить и ассистенты, которые отвечают за безопасность. В этой машине их огромное количество, все перечислять смысла нет, но отдельно стоит отметить систему отслеживания состояния водителя, которая очень чутко следит за тем, чтобы вы не отвлекались от дороги. Так что головой лучше не крутить, а то искусственный интеллект не даст вам покоя.

Что в итоге

Если резюмировать все впечатления, то это один из самых цельных китайских автомобилей, где тебя ничего не раздражает, а ездовых характеристики модели на высоте. Кроссовер приятно рулится, не заваливается, отлично справляется со всеми неровностями дороги. У него куча приятных опций, неплохая эргономика (еще бы побольше физических клавиш в салоне), симпатичный и качественный салон и большой багажник.

Цены на модель были объявлены 15 апреля. Стоимость - 3 999 000 рублей за базовую Active с учетом применения опции трейд-ин. Средняя версия Supreme - 4 399 000 рублей. Топовое исполнение Supreme-V - 4 699 000 рублей.

Уже в базовую версию входит широкий перечень опций, включая полностью светодиодную оптику с автоматической системой переключения режимов, 20-дюймовые колеса, панорамная крыша с люком, система кругового обзора, включая камеру, показывающую происходящее под передним бампером, адаптивный круиз-контроль с соответствующими системами, обеспечивающими его работу, полный "зимний пакет", включая подогрев сидений заднего дивана, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с 12-ю динамиками, электрорегулировка положений передних кресел (водительское - с памятью), регулировка положения наклона спинки второго ряда, цифровая приборная панель и мультимедиа с дисплеями диагональю 12 дюймов, проекционный дисплей, электропривод багажника, бесключевой доступ.

Главным конкурентом Jaecoo J8 должен стать Geely Monjaro (от 4 544 990 рублей), который в последнее время продается очень хорошо. Сможет ли новинка от молодого бренда навязать борьбу уже признанному бестселлеру - узнаем в конце года.