Автоэксперт назвал топ-5 кроссоверов за 500 тысяч рублей

Россияне обожают кроссоверы. Этот сегмент автомобилей популярен и на вторичном рынке. Но что купить, когда денег не так много? Например, бюджет ограничен суммой в 500 тысяч рублей. Директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов назвал топ-5 кроссоверов, которые можно приобрести за эту сумму.

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"Говоря о кроссоверах за полмиллиона рублей, следует понимать, что возраст этих автомобилей однозначно будет превышать 10 лет, а в отдельных случаях - 15-20 лет. Кроссоверы практичнее остальных классов автомобилей, поэтому всегда остаются популярными у автовладельцев. В топ-5 могут войти следующие модели. Это Chevrolet Niva, у которой основное преимущество - недорогое обслуживание. Renault Duster, пользующийся популярностью благодаря неприхотливому двигателю объемом 1,6 литров. Kia Sportage, олицетворяющий надежность корейского производителя. Hyundai Santa Fe, выделяющийся среди "одноклассников" уровнем комфорта и оснащением. Toyota RAV4, которую часто выбираю автовладельцы за счет популярности и оптимального размера. Каждый автомобиль и его состояние индивидуальны, многое зависит от условий эксплуатации. Автомобили такого возраста быстро устаревают, поэтому через полгода пятерка лидеров может кардинально измениться", - отмечает специалист.

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