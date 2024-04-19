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Автоэксперт Желобов провел анализ и назвал топ-5 кроссоверов за 500 тысяч рублей

Россияне обожают кроссоверы. Этот сегмент автомобилей популярен и на вторичном рынке. Но что купить, когда денег не так много? Например, бюджет ограничен суммой в 500 тысяч рублей. Директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов назвал топ-5 кроссоверов, которые можно приобрести за эту сумму.

Автоэксперт назвал топ-5 кроссоверов за 500 тысяч рублей
© Российская Газета
"Говоря о кроссоверах за полмиллиона рублей, следует понимать, что возраст этих автомобилей однозначно будет превышать 10 лет, а в отдельных случаях - 15-20 лет. Кроссоверы практичнее остальных классов автомобилей, поэтому всегда остаются популярными у автовладельцев. В топ-5 могут войти следующие модели. Это Chevrolet Niva, у которой основное преимущество - недорогое обслуживание. Renault Duster, пользующийся популярностью благодаря неприхотливому двигателю объемом 1,6 литров. Kia Sportage, олицетворяющий надежность корейского производителя. Hyundai Santa Fe, выделяющийся среди "одноклассников" уровнем комфорта и оснащением. Toyota RAV4, которую часто выбираю автовладельцы за счет популярности и оптимального размера. Каждый автомобиль и его состояние индивидуальны, многое зависит от условий эксплуатации. Автомобили такого возраста быстро устаревают, поэтому через полгода пятерка лидеров может кардинально измениться", - отмечает специалист.

Ранее автоэксперт Александр Виноградов назвал лучшие семейные автомобили за 800 тысяч рублей.

Автоэксперт
Chevrolet Niva
Renault Duster
Kia Sportage
Hyundai Santa Fe
Toyota RAV4
Renault
Hyundai
Chevrolet
Kia
Toyota
Александр Виноградов