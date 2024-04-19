Рынок мотоциклов в России полностью захватили «китайцы»

В I квартале 2024 года продажи двухколёсной техники выросли на 76% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Всего в январе–марте в стране было продано 3 516 новых мотоциклов. Первая пятёрка моделей по популярности полностью китайская.

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По данным аналитического агентства «Автостат», которое ссылается на статистику АО «ППК», в I квартале продажи мотоциклов в России выросли на 76% – до 3 516 штук. При этом в каждом последующем месяце популярность двухколёсной техники лишь росла. В январе – плюс 23%, в феврале – плюс 74%, в марте – плюс 89%.

Самыми популярными мотоциклами в I квартале 2024 года по объёмам продаж стали модели Regulmoto, купленные в количестве 578 единиц. На второй строчке оказались мотоциклы Racer (327 единиц), а на третьей – Voge (281 штука). В топ-5 вошли также Bajaj (279 шт.) и Motoland (207 шт.). Продукция ни одного другого бренда не преодолела планку в 200 единиц.

Среди моделей самой популярной стала Racer RC300, реализованная в количестве 173 шт. Также в первую пятёрку вошли Regulmoto Sport (150 шт.), Motoland XL250 (136 шт.), Kayo T2 Enduro (127 шт.) и Voge 300 (111 шт.). Модели Bajaj Boxer BM 150 и Racer RC300 преодолели барьер в 100 штук: продано 108 и 106 единиц соответственно.

Кстати, недавно «Калашников» представил мотоцикл ИЖ-49. Внешность модели выполнена в ретро-стиле.