В ЕС произошло рекордное падение продаж автомобилей за 18 месяцев

Продажи новых автомобилей в странах ЕС в марте сократились в годовом выражении на 5,2% и составили 1,03 млн штук. Это первое их снижение с начала года и рекордное за последние 16 месяцев, сообщили в Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

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Для сравнения, в феврале европейский автомобильный рынок вырос год к году на 10,1%, а за весь первый квартал текущего года рост составил 4,4% при 2,77 млн проданных автомобилях.

Количество проданных новых машин в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в марте сократилось на 2,8% и составило 1,38 млн штук. В Великобритании продажи выросли на 10,4% до 317,8 тыс. штук за счет сезонных факторов, поскольку пик регистрации новых авто в стране как раз приходится на март и сентябрь.

На крупнейшем авторынке Европы, в Германии, продажи автомобилей в марте сократились на 6,2% и составили 263,8 тыс. штук. Во Франции они снизились на 1,5%, до 180 тыс. штук, в Италии – на 3,7%, до 162 тыс. штук, а в Испании – на 4,7%, до 94,8 тыс. штук.

Рынок электрокаров в ЕС тоже оказались «в минусе» — на 11,3%, при объеме 134,4 тыс. штук. В Германии он сократился на 28,9%, а во Франции и Бельгии, наоборот, вырос на 10,9% и 23,8% соответственно.