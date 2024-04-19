Автодилеры скидывают до 500 тысяч рублей на машины 2024 года выпуска

Вслед за щедрой распродажей, активнейшая фаза которой пришлась на март, сезон скидок продолжился, пишет портал 74.ru, проанализировавший ситуацию на рынке новых авто 2024 года выпуска.

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Так, кроссовер Omoda С5 2024 года можно купить на полмиллиона дешевле машин 2023 года выпуска: базовая цена упала с 2,678 до 2,178 млн рублей, дополнительную выгоду в рамзере 180 тысяч рублей можно, сдав старую машину по трейд-ин. Cедан Omoda S5 подешевел в базе с 2,25 до 2,02 млн, но зато скидка по трейд-ину ощутимо больше - 330 тысяч рублей.

В зависимости от модели скидка на автомобили Chery составляет 130-460 тысяч рублей. Максимум можно выгадать при покупке Arrizo 8.

На полмиллиона стали дешевле электрокары Ora - дочернего бренда Great Wall, их продают теперь от 3,5 млн рублей.

Накануне стало известно о появлении новой комплектации у Livan X3 Pro, в результате чего стартовая стоимость упала до 1,559 млн рублей.

Новый Geely Coolray, импортируемый из Китая, за счёт прямой скидки стал доступнее в базовой версии: вместо 2,601 млн просят 2,476 млн рублей. Также до 155 тысяч рублей дилеры скидывают на некоторые Coolray первого поколения, который теперь на рынке представлен как Belgee X50, "белорус" стоит неизменно 2,291 млн рублей.

Отмечается, что компания Voyah снизила цены радикально: год назад гибридный кроссовер Free EVR стоил минимум 7,29 миллиона, то сейчас стартовый прайс - 5,5 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, насколько модели "Москвич" стали доступнее. В компании объяснили новую ценовую политику репозиционированием бренда.