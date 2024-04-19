Водители Москвы стали ездить аккуратнее

Столичный департамент транспорта сообщил о том, что по итогам I квартала 2024 года число аварий в мегаполисе уменьшилось на 10% по сравнению с тем же периодом 2023-го. Всего за первые три месяца зафиксировано 1 434 происшествия — это на 156 меньше, чем годом ранее.

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В ведомстве уточнили, что с начала года заметно снизилось количество пострадавших в авариях — на 216 человек, до 1 604 получивших травмы.

Отмечается, что для повышения безопасности московских дорог в мегаполисе постоянно проводится комплексная работа. В частности, власти изменяют скоростной режим, устанавливают и обновляют светофоры, меняют расположение комплексов фиксации нарушений, а также обустраивают новые пешеходные переходы и островки безопасности.

«Совместно с коллегами из Госавтоинспекции мы стремимся к нулевой смертности на дорогах города. Изменяем схемы движения и скорость, устанавливаем современные камеры с нейросетью. Благодаря этим и другим мерам Москва остается одним из лидеров по безопасности дорожного движения в России», — подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Тем временем из-за резкого всплеска аварийности по всей стране Минздрав РФ планирует расширить состав автомобильных аптечек. В министерстве здравоохранения России подготовили проект, согласно которому в автомобильных аптечках должно быть изотермическое одеяло размером не менее 160 х 210 см, эластичные бинты, хирургические ножницы, а также загубник или покрытие для сердечно-лёгочной реанимации.