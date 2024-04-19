Назван топ-5 кроссоверов за 500 тысяч рублей

Россияне обожают кроссоверы. Этот сегмент автомобилей популярен и на вторичном рынке. Но что купить, когда денег не так много? Например, бюджет ограничен суммой в 500 тысяч рублей. Директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов назвал топ-5 кроссоверов, которые можно приобрести за эту сумму. Российская газета

«Говоря о кроссоверах за полмиллиона рублей, следует понимать, что возраст этих автомобилей однозначно будет превышать 10 лет, а в отдельных случаях — 15-20 лет. Кроссоверы практичнее остальных классов автомобилей, поэтому всегда остаются популярными у автовладельцев», — отметил Желобов. Газета.Ru

В списке недорогих моделей эксперт назвал Chevrolet Niva, которая славится недорогим обслуживанием. Также можно выбрать Renault Duster, который пользуется большим спросом благодаря неприхотливому двигателю рабочим объемом 1,6 литра. Далее идет Kia Sportage, который считается вполне надежным кроссовером. Также можно рассматривать к покупке Hyundai Santa Fe. Замкнул пятерку лучших кроссоверов за 500 000 рублей кроссовер Toyota RAV4, который выбирают за популярность и оптимальный размер. Южный автомобиль