В России подешевел единственный лифтбек FAW

Для тех, кому год выпуска новой машины при ее покупке непринципиален, компания FAW сделала доступнее лифтбек Bestune B70 на 150 тыс. рублей. Цены на него не изменились, но выросла прямая скидка, актуальная только для автомобилей 2022 года производства, узнали «Автоновости дня» в ходе регулярного мониторинга прайс-листов бренда.

© FAW

Речь о той самой прямой скидке, которую FAW ввел для Bestune B70 2022 года выпуска в конце февраля. Впрочем, если тогда и до недавних пор она составляла только 100 тысяч рублей, то сейчас в четырех комплектациях из пяти она увеличена до 250 тысяч рублей. Со «старым» дисконтом в 100 тысяч рублей теперь продается лишь топовая версия модели под названием Vision.

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Ни опции, ни «техника» у лифтбека не поменялись. Он по-прежнему предлагается у нас с двумя силовыми агрегатами на выбор: 1,5-литровой 160-сильной «турбочетверкой» в паре с семиступенчатым «роботом» и 2,0-литровым 217-сильным турбомотором, сопряженным с классическим шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод во всех его версиях — только передний.