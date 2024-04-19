Эксперт рассказал, как правильно выбрать Toyota Avensis с пробегом

Чтобы прямо сейчас найти надежный и хороший автомобиль для всей семьи, имея в кармане менее миллиона рублей, нужно искать исключительно среди авто с пробегом, причем и там вас ждет кропотливый процесс выбора. Вам нужна будет не сама модель, а ее конкретная модификация. Четкую навигацию в этом поиске предлагает новая статья эксперта «За рулем» Александра Виноградова.

© Wikimedia Commons

Эксперт рассматривает четыре разных модели и рассказывает, какая именно версия будет служить верой и правдой еще многие десятки тысяч километров. Чтобы вы понимали, о чем речь, приведем его рассказ о седане Toyota Avensis.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»: