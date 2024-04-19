Подсчитана стоимость владения Omoda C5

Эксперты маркетингового агентства НАПИ проанализировали расходы, которые придётся понести обладателям китайского компактного кроссовера, и выяснили, что каждый километр пробега на этой машине обходится в 21,85 руб. Общая сумма владения за пять лет составляет 1,64 млн.

Результаты исследования НАПИ оказались в распоряжении портала Autonews.ru. По подсчётам специалистов, стоимость владения кроссовером Omoda C5 в год составляет 327,7 тыс. рублей, а за пять лет сумма составит 1,64 млн. Месячные траты на такой автомобиль оцениваются в 27,3 тыс. рублей. Каждый километр пройденного пути стоит 21,85 рубля.

Под стоимостью владения понимается сумма расходов, связанных с эксплуатацией и владением транспортным средством. Сюда же относятся потери автомобиля в цене за указанный период. При расчёте учитывались расходы на страховку ОСАГО и каско, шины и их замену, топливо при среднем расходе, заявленном производителем, техническое обслуживание, текущий ремонт, налоги и сборы. Стоимость самой машины в комплектации Ultimate, для которой делался расчёт, – 2 363 900 рублей.

Ранее специалисты НАПИ рассчитали стоимость владения моделью Lada Granta.