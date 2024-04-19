Найдены самые дешевые Renault Logan в России. Сколько они стоят
Одна из самых популярных альтернатив отечественным LADA у россиян давно является простой и надежный седан Renault Logan. Проведя собственное исследование, аналитики сервиса «Автокод» узнали, в каких регионах России б/у «Логаны» сегодня стоят дешевле всего.
Чтобы ответить на этот вопрос (результаты исследования есть в распоряжении «Автоновостей дня»), аналитики выбрали регионы с наибольшими продажами подержанных Renault Logan и сравнили среднюю стоимость модели в них.
Так, онлайн-агрегатор показал, что всего в России сейчас продается более 12 тыс. подержанных Renault Logan. Большая часть объявлений об их продаже сосредоточена в следующих регионах:
- Санкт-Петербург и пригородная часть;
- Самарская область;
- Свердловская область;
- Ставрополье;
- Краснодарский край;
- Татарстан;
- Ростовская область;
- Воронежская область;
- Нижегородская область.
Среди этих регионов специалисты и сравнивали цены на автомобиль. За основу они условно взяли пятилетнюю машину, у которой один владелец по ПТС и механическая коробка передач.
В результате выяснилось, что самые дешевые Renault Logan продаются на Урале. В частности, в Свердловской области подержанный «Логан» можно приобрести за 844 112 рублей – это на 55 тыс. рублей меньше, чем в среднем по рынку.
Вторым оказался Краснодарский край, где этот «француз» стоит в среднем 851 470 рублей. В Ставропольском крае, который замыкает «тройку» лидеров, цены на «Логан» с пробегом достигают 939 880 рублей.
Популярную модель «Рено» можно купить и в других регионах, однако там, по словам экспертов, эта сделка будет уже не такой выгодной. Там стоимость бюджетного «француза» составляет:
- 962 278 рублей – в Самарской области;
- 966 396 рублей – в Санкт-Петербурге и окрестностях;
- 968 240 рублей – в Татарстане;
- 984 251 рублей – в Ростовской области;
- 997 466 рублей – в Воронежской области.
Самая большая разница со среднерыночной ценой была выявлена в Нижегородской области. Там цены на Renault Logan с пробегом достигают в среднем 1,19 млн рублей – это больше, чем в среднем по рынку на 291 тыс. рублей.