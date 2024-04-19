Найдены самые дешевые Renault Logan в России

Одна из самых популярных альтернатив отечественным LADA у россиян давно является простой и надежный седан Renault Logan. Проведя собственное исследование, аналитики сервиса «Автокод» узнали, в каких регионах России б/у «Логаны» сегодня стоят дешевле всего.

© Wikimedia Commons

Чтобы ответить на этот вопрос (результаты исследования есть в распоряжении «Автоновостей дня»), аналитики выбрали регионы с наибольшими продажами подержанных Renault Logan и сравнили среднюю стоимость модели в них.

Так, онлайн-агрегатор показал, что всего в России сейчас продается более 12 тыс. подержанных Renault Logan. Большая часть объявлений об их продаже сосредоточена в следующих регионах:

Санкт-Петербург и пригородная часть;

Самарская область;

Свердловская область;

Ставрополье;

Краснодарский край;

Татарстан;

Ростовская область;

Воронежская область;

Нижегородская область.

Среди этих регионов специалисты и сравнивали цены на автомобиль. За основу они условно взяли пятилетнюю машину, у которой один владелец по ПТС и механическая коробка передач.

В результате выяснилось, что самые дешевые Renault Logan продаются на Урале. В частности, в Свердловской области подержанный «Логан» можно приобрести за 844 112 рублей – это на 55 тыс. рублей меньше, чем в среднем по рынку.

Вторым оказался Краснодарский край, где этот «француз» стоит в среднем 851 470 рублей. В Ставропольском крае, который замыкает «тройку» лидеров, цены на «Логан» с пробегом достигают 939 880 рублей.

Популярную модель «Рено» можно купить и в других регионах, однако там, по словам экспертов, эта сделка будет уже не такой выгодной. Там стоимость бюджетного «француза» составляет:

962 278 рублей – в Самарской области;

966 396 рублей – в Санкт-Петербурге и окрестностях;

968 240 рублей – в Татарстане;

984 251 рублей – в Ростовской области;

997 466 рублей – в Воронежской области.

Самая большая разница со среднерыночной ценой была выявлена в Нижегородской области. Там цены на Renault Logan с пробегом достигают в среднем 1,19 млн рублей – это больше, чем в среднем по рынку на 291 тыс. рублей.