Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000—2010 годов

Внедорожники из 2000-х заложили основу для нынешнего доминирования автомобилей семейства SUV на мировом рынке. И среди них есть невероятно надежные модели, которые не теряют своей актуальности даже в наши дни. Что это за машины, рассказали эксперты портала HotCars.

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Так, лучшим автомобилем сегмента SUV, выпущенным в период с 2000 по 2010 год, журналисты назвали Lexus RX 350. Этот «японец», под капотом которого стоит 3,5-литровый 275-сильный двигатель V6, стал самым надежным кроссовером 2010 года по версии J.D. Power. Его надежность оценивается в 93 балла из 100 возможных.

По оценкам RepairPal, владельцы Lexus RX 350 тратят на его техническое обслуживание в среднем 407-498 долларов (38,1-46,6 тыс. рублей по текущему курсу) в год.

Второе место в рейтинге занял выпущенный в 2008 года Honda CR-V с рейтингом надежности 90 баллов из 100. В движение он приводится 2,4-литровым двигателем на 166 л.с. Средняя стоимость годового обслуживания этого кроссовера Honda составляет 407 долларов в год (38,1 тыс. рублей).

Замкнул «тройку» лидеров Lexus GX 2007 года с 4,7-литровым 263-сильным двигателем V8 и рамной конструкцией кузова. Его надежность оценивают в 89 баллов, а техническое обслуживание обходится в среднем в 551 доллар (51,6 тыс. рублей) в год.

Самые надежные кроссоверы и внедорожники «десятых»